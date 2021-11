Hoorde ‘Fawlty Britain’ ook tot het scenario van de Brexit?

De veelvuldig bekroonde gastropub King Henry VIII bij Hever Castle in Kent is plotseling dicht. ‘Shut until further notice because of severe staff shortages and sickness’ (‘Gesloten tot nadere aankondiging vanwege een ernstig tekort aan medewerkers, en ziekte’). Dat is sinds de opening van de pub in 1597 nog nooit gebeurd. Op het terrein van het landgoed van Hever Castle zelf, tegenover de pub, zijn enkele restaurants gesloten vanwege gebrek aan personeel. En in Premier Inn in Sevenoaks is de keuken dicht. ‘De chef is ziek en wij hebben geen vervanger kunnen vinden.’

Aan de overkant is nog een overvol curryrestaurant, waar in een hoek nog een tafeltje voor twee vrij is. Als de gasten naast ons klaar zijn en afrekenen, zwaait een ober even met een doek over de tafel. Vervolgens draait hij het vieze laken om, waarna de servetten die op de grond zijn gevallen met een welgemikte trap onder een ander tafeltje ­belanden. Hij lacht er vriendelijk bij.

Vanwege de coronacrisis is al bijna een academische studie nodig om Groot-Brittannië binnen te komen, maar na binnenkomst blijkt het land ook niet meer op buitenlandse bezoekers te zijn ingesteld. ‘Fawlty Britain’ ­beschreef een columnist van de Financial ­Times met verwijzing naar de populaire sitcom met John Cleese de situatie in de hotels in het land. ‘Mag ik de champignons wisselen voor iets anders?’ Geannuleerde orders. Een manager die noodgedwongen de handdoeken en beddenlakens thuis in de was gooit.

Oorzaak is de exodus van buitenlandse werkenden na de Brexit. Polen, Esten en Spanjaarden deden het werk dat Engelsen niet gewend zijn te doen: bedienen, schoonmaken, verzorgen, transporteren. Het tekort aan truckchauffeurs leidde tot lege schappen bij de supermarkten en tot paniek bij de benzinestations.

Een poging om met tijdelijke visa Polen over te halen enkele maanden boodschappen en benzine rond te brengen, mislukte jammerlijk. Tot grote hilariteit van de Britten kwam de ­regering zelfs met een heus plan om gevangenen met een groot rijbewijs als vrachtwagenchauffeurs in te zetten. ‘Die rijden meteen naar Dover om daar drugs en illegalen op te halen.’

In het Brexit-debat is het tekort aan personeel nooit een discussiepunt geweest. De economische consequenties stonden altijd in de schaduw van de politieke: de Noord-Ierse grenskwestie en de afrekening met Brussel. Boris Johnson had de EU niet nodig, hoewel 60 procent van het voedsel moet worden geïmporteerd. Er zouden handelsovereenkomsten met de oude Gemenebest-landen Australië, Canada en Nieuw-Zeeland worden gesloten. Maar Australië kampt met droogte, Canada is overvallen door een hittegolf en Nieuw-Zeeland door overstromingen.

‘Brexit is stupidity with no bounds’, zegt iemand die tevergeefs aan de fraaie houten deur van de Henry VIII-pub klopt. Het stomste ­besluit sinds Hendrik VIII in 1534 besloot met Rome te breken, omdat hij wilde trouwen met Anna Boleyn die in Hever Castle woonde.