Hoop op doorbraak zonneauto niet volledig verdwenen: Lightyear maakt doorstart

Lightyear-ceo Lex Hoefsloot bekijkt een van de eerste auto’s op de productielijn in Finland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Investeerders die eerder al geld staken in Lightyear hebben, samen met consortium Invest-NL, binnen een dag het benodigde bedrag bij elkaar gebracht. De 8 miljoen is voldoende om het bedrijf weer op te starten, laat een woordvoerder weten. Maar er zal een veel groter bedrag nodig zijn om de zonne-auto’s uiteindelijk op de markt, en dus op de weg, te brengen.

Alle activiteiten van Lightyear kwamen onlangs stil te liggen toen een deel van het bedrijf failliet ging. Dat was verantwoordelijk voor de productie van de Lightyear 0, een auto die bijna een kwart miljoen euro moest gaan kosten. Dankzij de zonnepanelen op het dak en een uiterst aerodynamische vorm zou die 800 kilometer kunnen rijden op een volle accu, aanzienlijk meer dan gebruikelijk bij elektrische auto’s.

De eerste auto’s rolden van de band in Finland, maar Lightyear maakte op elke auto verlies. De productiekosten bleken te hoog. Door het faillissement van de dochteronderneming die het model 0 maakte, verloren zeshonderd mensen hun baan.

Veel kennis en expertise

Lightyear gaat (voorlopig) niet verder met het duurdere model, maar richt zich op de goedkopere Lightyear 2, die zo’n 40 duizend euro gaat kosten. De doorstart vindt plaats in een nieuw bedrijf waar volgens het Eindhovens Dagblad zo’n honderd mensen gaan werken. Eerder gingen geruchten dat auotfabrikant VDL betrokken zou worden bij de doorstart, maar een woordvoerder van dat bedrijf laat weten ‘geen partij’ te zijn.

Voordat Lightyear weer kan opstarten, moet de curator de doorstart goedkeuren. De ambitie om de Lightyear 2 in 2025 op de markt te brengen, gaat waarschijnlijk niet lukken. Of het überhaupt lukt de auto op de markt te brengen, hang sterk af van vervolgfinanciering. Eerder liet voormalig financieel directeur Laurens Weers aan onlinevakblad CFO.nl weten dat er zo’n 1 miljard euro aan investeringen nodig is.

Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING, noemt de doorstart ‘goed nieuws’. ‘Er is veel kennis en expertise opgebouwd binnen Lightyear, dat bouw je niet zomaar opnieuw op.’

Grootschalige produktie struikelblok

Het is voor nieuwe fabrikanten lastig zich te manifesteren op de automarkt, zeker het opbouwen van grootschalige productie blijkt een struikelblok. Zo maakte Tesla pas in 2020, zeventien jaar na oprichting, voor het eerst winst. Voor die tijd leunde het bedrijf op investeerders en op het kapitaal dat eigenaar Elon Musk had verzameld met de verkoop van onlinebank X.com.

Toch staat de automarkt volgens Luman op een kantelpunt. ‘In de verkoop van nieuwe auto’s zien we een versnelde elektrificatie. Er zijn heel veel openingen voor nieuwe spelers, dat hebben we nog niet eerder gezien. Het blijft risicovol, maar veel investeerders zullen dat meenemen.’

De zonnedaken van Lightyear beloven een veel grotere actieradius – de afstand die een auto kan afleggen zonder opgeladen te worden – dan andere elektrische auto’s. ‘Voor automobilisten is die actieradius heel belangrijk, en de laadinfrastructuur blijkt een van de lastigste hobbels’, zegt Luman. ‘Op dat vlak is Lightyear heel onderscheidend.’