Hoogste ziekteverzuim in twintig jaar: krappe arbeidsmarkt werkt nog meer tekorten in de hand

Huisartsen protesteren 1 juli op het Malieveld tegen de hoge werkdruk. De manifestatie maakt deel uit van een actieweek van de huisartsen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Al in het eerste kwartaal van dit jaar bereikte het ziekteverzuim in Nederland een recordhoogte van 6,3 procent. Een percentage dat zelfs in de coronatijd niet werd bereikt. Hoewel het ziekteverzuim in de maanden erna weer iets afnam, vallen normaal gesproken in het laatste kwartaal weer meer mensen uit. Zorgverzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) concludeert dan ook dat dit jaar de zeldzame grens van 5 procent ziekteverzuim wordt bereikt.

Daarmee is het ziekteverzuim voor het eerst sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 weer terug op het ‘oude’ niveau. De wet, die werkgevers verantwoordelijk maakten voor de re-integratie, werd destijds ingevoerd om ziekteverzuim te verminderen. Met succes, want in de jaren erna was gemiddeld ‘slechts’ 4 op 100 medewerkers ziek. Die tijden zijn nu voorbij, blijkt uit het trendrapport van de verzekeraar. Vooral in de horeca steeg het aantal zieken hard. Al staat de thuiszorg en verpleging nog altijd ruim aan kop, met ruim 10 procent ziekteverzuim in het eerste kwartaal.

- Beeld -

In veruit de meeste gevallen gaat het om kort verzuim door fysieke klachten. Toch baart de toename van het aantal overspannen medewerkers zorgen. ‘Inmiddels is eenderde van het verzuim gerelateerd aan psychische klachten’, vertelt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij NN. ‘Zes jaar geleden was dat nog maar eenvijfde.’ Uit recente cijfers van het CBS blijkt bovendien dat werknemers met mentale klachten veel langer thuiszitten. Gemiddeld ruim twee keer zolang als werknemers die om andere redenen verzuimden. Schings: ‘In een tijd dat er meer vacatures zijn dan mensen is dat extra vervelend.’

Personeelstekort

Toch is het precies die krapte op de arbeidsmarkt die het verzuim in de hand werkt, vermoedt Schings. ‘Je ziet dat de bezetting afneemt, maar ondernemers blijven roeien met de riemen die ze hebben. Dat levert extra werkdruk op voor de overgebleven werknemers.’

Werkgeversorganisatie AWVN en vakbond FNV bevestigen die vermoedens. ‘De tekorten op de arbeidsmarkt trekken een zware wissel op werknemers én werkgevers’, aldus de AWVN. Volgens het CBS geeft inmiddels ruim 10 procent van de zieke werknemers in onderwijs en de kinderopvang aan dat werkdruk de voornaamste reden is voor hun verzuim. Ook in de zorg en ict raken steeds meer werknemers overspannen. Volgens de FNV komt dat niet alleen door een hogere (administratieve) werklast, maar ook door de verminderde vrijheid en slechtere roosters.

Organisatiepsycholoog Aukje Nauta van de Universiteit Leiden wijst daarnaast naar de verdwenen cohesie op de werkvloer. ‘In de nasleep van corona zijn veel werknemers minder verbonden met hun werk’, zegt de bijzonder hoogleraar, ‘en iemand die zijn collega's nauwelijks kent, meldt zich makkelijker ziek. Bovendien werken mensen vaker thuis. ‘Daardoor zien werkgevers het minder snel dat er iets speelt.’

Om het verzuim tegen te gaan is het volgens Nauta essentieel dat werkgevers in gesprek blijven met hun werknemers. ‘Vraag hen wat zij nodig hebben. Dat hoeft heus geen urenlang gesprek te zijn, maar aandacht is wel een belangrijk deel van de oplossing.’

Kostenpost

Voor werkgevers en verzekeraars is het ziekteverzuim vooral een dure kwestie. Nationale-Nederlanden berekende dat het Nederland dit jaar meer dan 18 miljard euro gaat kosten. Om het verzuim terug te dringen wijst ook de verzekeraar op meer preventie: ‘Maak de werkdruk en financiële stress bespreekbaar. Het klinkt heel simpel, maar het is een belangrijke eerste stap.’

Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN doen veel werkgevers al meer om hun werknemers tevreden te houden. Zeker nu de arbeidsmarkt krap is, bieden zij hun werknemers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een welzijnscoach of financiële ondersteuning vanwege de inflatie.

Toch blijkt in de praktijk de ondersteuning niet altijd even overtuigend: terwijl 90 procent van de werkgevers zich zegt te bekommeren om de mentale gezondheid van hun personeel, geeft slechts zes op de tien medewerkers aan dat zij dit daadwerkelijk doen. Er kan dus nog een tandje bij, erkent de AWVN. ‘We moeten het normaliseren om te vragen hoe het met iemand gaat, op de werkvloer en thuis.’