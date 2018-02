Hoogste groei Nederlandse economie sinds 2007 - hoe lang kan dit nog doorgaan?

Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De laatste keer dat de zon zo hard scheen in de economie was in 2007. Aan de vooravond van de grootste recessie sinds de jaren dertig bedroeg de economische groei 3,7 procent.



Net als toen behoort ook nu de huizenmarkt tot de belangrijkste motoren achter de groei. Bijna een kwart miljoen bestaande koopwoningen wisselden in 2017 van eigenaar. Dat is een record. De huizengekte vertaalt zich in een torenhoog consumentenvertrouwen en extra uitgaven aan bijvoorbeeld de inrichting van de woning. Ook had de bouw afgelopen jaar opnieuw een stevig aandeel in de groei van de investeringen en het aantal banen. Dat aantal nam in totaal met 57.000 toe. De werkloosheid daalde hierdoor verder. Tegenover elke openstaande vacature staan inmiddels nog gemiddeld 1,8 personen.