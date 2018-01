Hoogste ambtenaar Economische Zaken: EU moet Nederlandse bedrijven beschermen tegen buitenlandse overnames

'Niet naïef zijn'

Doet de EU niets, dan dreigt voor Nederlandse bedrijven volgens hem het lot van KUKA, een innovatieve Duitse robotmaker die nu in handen is van China. Daarmee komt Duitse kennis in Chinese handen. Dat vindt Camps zorgwekkend, omdat een Duits bedrijf geen Chinese robotfabrikant kan overnemen. Na 'Kuka' blokkeerde Duitsland de Chinese overname van chipmachinebouwer Aixtron en de led-divisie van lampenfabrikant Osram.



Alleen op Europees niveau kan dit worden aangepakt, stelt Camps. 'Europa is de grootste markt ter wereld. In handelsakkoorden kan die eis tot wederkerigheid worden vastgelegd.'



Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW azen buitenlandse bedrijven die onder staatsinvloed staan en geen economische motieven hebben op bedrijven die 'vitaal' zijn voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Dat zorgt volgens een woordvoerder van VNO-NCW voor een dilemma. 'We willen wel onze open economie en ons investeringsklimaat handhaven. Maar als economische acties gestuurd worden door politiek-strategische overwegingen moeten we niet naïef zijn.'