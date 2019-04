Hoofdrol senioren op woningmarkt: kwart huishoudens is 65-plus

Een oudere vrouw vraagt enkele hangjongeren ergens anders te gaan hangen, maar niet bij haar huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit het Woon-onderzoek Nederland 2018 dat donderdag wordt gepresenteerd door minister Kajsa Ollogren van Binnenlandse Zaken en Wonen.

Het aantal senior huishoudens is sinds 2002 met de helft (665 duizend) toegenomen. De helft van die groei vond plaats in de laatste zes jaar. Het driejaarlijkse Woononderzoek wordt gebruikt als basis voor het beleid op de woningmarkt. Bijna 80 duizend mensen werden ondervraagd over hun woonsituatie, maar de overheid kijkt ook naar gegevens als inkomens en woningwaarde.

Ruim twee van de bijna acht miljoen huishoudens bestaat uit een of twee 65-plussers. In 2012 mocht 23 procent van de huishoudens zich senior noemen. In 2018 is dat percentage toegenomen tot 26 procent. Die toename heeft veel te maken met een toename van de levensverwachting. De meeste mensen van tussen de 65 en 75 jaar beoordelen hun gezondheid als goed tot zeer goed. Alleenstaande 75-plussers zijn het minst positief over hun gezondheid.

Steeds meer oudere huishoudens wonen in een koophuis: 55 procent. In 2012 was dat 49 procent. Dat hangt samen met het ouder worden van de naoorlogse ‘babyboom’ generatie, aldus het rapport. ‘Een generatie met hogere inkomens en betere pensioenen dan de generatie ervoor en de eerste generatie die op grote schaal een woning kocht.’ De onderzoekers verwachten dat het percentage koopwoningen dat wordt bewoond door senioren de komende vijftien jaar doorzetten. Het aantal oudere bewoners van corporatiewoningen nam af tot 35 procent. Dat was 40 procent.

Vergrijzing

Het rapport spreekt zich niet uit wat de vergrijzing betekent voor de verhoudingen op de woningmarkt. Onderzoekers van de woningmarkt merken de honkvastheid van de senioren wel eens aan als een obstakel voor doorstroming op de woningmarkt. Dat zij in een gewilde eengezinswoning blijven wonen drijft de prijzen voor dat type woning op, zei een woningmarktexpert van het Kadaster vorig jaar. Anderzijds zien zij een tekort aan aantrekkelijke seniorenwoningen.

Gemiddeld wonen ouderen al circa 25 jaar in dezelfde woning, aldus het Woon-rapport. Senioren in koophuizen wonen langer zelfstandig dan hun leeftijdsgenoten in huurhuizen. Een verklaring daarvoor is volgens de onderzoekers dat verhuizen van huurhuis naar huurhuis gemakkelijker is dan van de koophuis naar huurhuis. ‘Ook kan het samenhangen met de wat lagere gemiddelde levensverwachting van mensen met een lager inkomen, die vaker in de huursector wonen.’

Senioren met een koopwoning zijn relatief weinig kwijt aan woonlasten. In 2018 was dat 28 procent van hun inkomen. In 2012 was dat nog 30 procent. Ouderen in een particuliere huurwoning zijn 41 procent van hun inkomen kwijt aan wonen. In een sociale huurwoning is dat 36 procent.

Verhuizen

Verhuisplannen zijn schaars onder ouderen. Slechts 4 procent zegt ‘beslist’ te willen verhuizen. In bijna de helft van de gevallen is dat om redenen van gezondheid. Het aandeel dat ‘misschien’ wil verhuizen groeide wel van 39 procent naar 41 procent. Een veelgehoorde klacht is dan dat men geen geschikte volgende woning kan vinden. Zo’n driekwart van de senioren zegt gehecht te zijn aan de eigen woning en de buurt.

Verhuizen ze toch, dan kiezen senioren vooral voor een grotere nabijheid van winkels. De nabijheid van medische zorg telt minder zwaar. Bij verhuizing kiest ruim 40 procent van de ouderen tot 75 jaar voor een koopwoning. De helft verhuist dan naar een eengezinswoning. De andere helft koopt een appartement. Huurders kiezen veel vaker voor een appartement. Vanaf de leeftijd van 75 jaar kiest tweederde voor een huurwoning.

Ook van de senioren met fysieke tekortkomingen woont bijna driekwart nog in een reguliere woning. Dat kan volgens de onderzoekers te maken hebben met een tekort aan ouderenwoningen. Het kan ook dat steeds meer ouderen in staat zijn om hun huis aan te passen aan hun beperkingen, bijvoorbeeld met beugels in wc- of badruimte of een traplift.