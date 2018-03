Hoofdkantoor Unilever naar Rotterdam: klap voor Britten, opsteker voor Nederland

Gevoelige klap voor May

De keuze voor Nederland is een gevoelige klap voor de Britse regering van premier Theresa May. Die probeert juist te laten zien dat Groot-Brittannië ook na de Brexit nog een land is waar bedrijven graag in investeren.



Minister Wiebes van Economische Zaken noemde de keuze voor Nederland vanochtend 'heel goed nieuws': 'Het is een prachtbedrijf natuurlijk. Koploper in duurzaamheid, expliciet gericht op langetermijnwaardecreatie.' Volgens VNO-NCW-voorman Hans de Boer is het een 'prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat.' Ook is het een bevestiging dat de afschaffing van de dividendbelasting en de Nederlandse afspraken over goed bestuur werken, stelde De Boer. 'Dat het er om spande waar het hoofdkantoor zou komen, laat zien dat we moeten blijven werken om dit soort motoren van duurzame groei hier te houden en aan te trekken. Het dubbeltje had zo maar de andere kant op kunnen vallen.'



Volgens GroenLinks-leider is met het hoofdkantoor in Rotterdam het laatste argument van het kabinet voor afschaffing van de dividendbelasting ook weggevallen. 'Het kabinet valt door de mand'' , aldus Klaver. 'Dit cadeautje aan beleggers moet van tafel.' Het kabinet wil de dividendbelasting afschaffen, met het argument dat dat belangrijk is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Klaver is fel tegen en spreekt van 'chantagepolitiek van Unilever. En prestigepolitiek van de premier' Unilever vestigt zich in Nederland maar het aantal extra banen is 0', aldus de GL-voorman op Twitter. 'Het resultaat: Nederland is 1,4 miljard armer en er zijn geen extra banen. Weg met de afschaffing van de dividendbelasting.' GroenLinks wil een debat met premier Rutte over de kwestie. In november sprak de Kamer ook al over de afschaffing van de dividendbelasting.