‘Honderdduizenden euro's cash aangetroffen in huis van voormalig Jumbotopman Frits van Eerd’

Afgelopen september deed de Fiod een inval bij de woning van Jumbotopman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Van Eerd is inmiddels teruggetreden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De woning van Van Eerd werd doorzocht door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) in verband met een grootschalig witwasonderzoek. Van Eerd en acht anderen werden diezelfde dag aangehouden op verdenking van het witwassen van geld en goederen via autohandel en sponsorcontracten in de motorsport.

Hoewel Van Eerd na vijf dagen werd vrijgelaten, is hij nog steeds een verdachte in het onderzoek. De vondst van grote sommen contant geld bij hem thuis kan voor het Openbaar Ministerie (OM) een aanwijzing zijn voor witwasfraude.

De Fiod doorzocht in het kader van het witwasonderzoek woningen en bedrijfspanden van de negen verdachten, in Drenthe, Groningen en Brabant. Eerder werd al bekend dat daarbij grote sommen geld zijn gevonden. Nu blijkt volgens het FD dat het grootste deel daarvan in beslag is genomen in het huis van Van Eerd. De herkomst van het geld is vooralsnog onbekend. De advocaat van Van Eerd wilde niet ingaan op vragen van het FD. Ook het OM en de Jumbo onthouden zich van commentaar.

Hoofdverdachte is een goede kennis van Van Eerd

Hoofdverdachte in het witwasonderzoek is een goede kennis van Van Eerd, de 58-jarige Theo E. uit Drenthe. E. was onder meer een tijdlang manager van het motorsportteam van Jumbo. Het FD meldde eerder dat Jumbo al in 2014 twijfels had over de voormalige motorcrosser, die al eens vastzat voor witwassen en fraude.

Ook zou hij een bekende zijn van Fred Ros, een kroongetuige in het liquidatieproces van Willem Holleeder. Met hem voorzag hij de Amsterdamse onderwereld voorzag van luxe wagens. Toch bleef Van Eerd persoonlijk zaken doen met E. De afgelopen jaren kocht Van Eerd onder meer een auto en een trailer bij de Drentse handelaar.

Van Eerd besloot in verband met het lopende onderzoek tijdelijk terug te treden als algemeen directeur van Jumbo, ‘om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie’. Ton van Veen, commissaris bij de supermarktketen, vervangt hem. Volgens het OM kan het witwasonderzoek nog enkele maanden in beslag nemen.

Naast het strafrechtelijke onderzoek naar Van Eerd doet KPMG in opdracht van de raad van commissarissen van Jumbo ook onderzoek naar de sponsorcontracten van de supermarktketen in de motorsport. Jumbo sponsort al jaren bekende namen uit de motorwereld, onder wie Formule 1-coureur Max Verstappen en motorcrosskampioen Jeffrey Herlings.