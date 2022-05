Hogere lonen voor beveiligers en vluchten schrappen als medicijn tegen de chaos op Schiphol

Dick Benschop staat de pers te woord over de problemen op het vliegveld. Beeld ANP

Met hogere lonen hoopt Schiphol vijfhonderd extra beveiligers te werven om te voorkomen dat in de zomer net zo’n chaos ontstaat op de luchthaven als tijdens de meivakantie. Schiphol-topman Dick Benschop kondigde aan vluchten te schrappen als het personeelstekort niet tijdig is opgelost. ‘De lange rijen deden pijn, ik bied de passagiers hiervoor mijn excuses aan. Dit is niet het niveau wat je van Schiphol mag verwachten.’

Benschop ging dinsdag in een persgesprek diep door het stof voor de chaotische taferelen op Schiphol in de afgelopen week, met lange rijen wachtende passagiers tot ver buiten de terminals. Tientallen vluchten werden geschrapt en brancheorganisatie Barin heeft reeds een schadeclaim bij Schiphol neergelegd. Benschop zei dat Schiphol de luchtvaartmaatschappijen zal ‘ondersteunen’ bij de schade voor geannuleerde vluchten. ‘En dan mag je met enkele miljoenen euro’s rekening houden.’'

Groeipijn

Schiphol kreeg niet alleen felle kritiek van de wachtende passagiers. Ook de vakbonden en reisorganisatie ANVR hekelden het onvermogen van de directie om de verwachte drukte in goede banen te leiden. ‘De groeispurt van het aantal passagiers ging helaas ook gepaard met groeipijn’, aldus Benschop.

De planning voor de meivakantie kon de prullenbak in toen bleek dat meer passagiers dan voorspeld vakanties hadden geboekt en Schiphol kampte met uitval van beveiligers door griep en het coronavirus. Maar heeft Schiphol zich niet gewoon verkeken op de reislust van de consument na de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt? Benschop: ‘Er kwam nog een valse start van de meivakantie overheen met een staking. Dat heeft de werkdruk nog eens verhoogd.’

Slot op de deur

Volgens Benschop is Schiphol al in januari 2021 begonnen met de werving van nieuwe beveiligers, toen vanwege de lockdowns nog onduidelijk was wanneer reizen weer mogelijk was. Toch verloopt dat proces stroperig, Schiphol beschikt nu over honderd beveiligers in opleiding. Veel te weinig om de drukte op korte termijn te bezweren. Noodgedwongen verplaatst Schiphol komend weekeinde wederom vluchten naar de luchthavens in Rotterdam en Eindhoven.

Dat scenario om Schiphol te ontlasten, het verplaatsen van vluchten, blijft voor de zomer in de kast. In plaats daarvan zal Schiphol noodgedwongen het vliegverkeer beperken om de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden. Reguleren is de nieuwe maatregel die Benschop inzet om een volgende infarct op het nationale vliegveld te voorkomen. ‘We stellen een grens aan het aantal vluchten dat op Schiphol kan worden afgehandeld, op grond van de beschikbare menskracht. Zie het als een slot op de deur.’

Hoe ziet Benschop dat voor zich? KLM sneed afgelopen weekend vrijwillig in eigen vlees door vele vluchten te cancelen, reisorganisaties als TUI en Corendon weigerden hun klanten te laten staan. ‘We zullen met alle luchtvaartmaatschappijen overleggen, we willen niet op het laatste moment moeten improviseren als nu tijdens de meivakantie.’

Werkomstandigheden

Benschop beseft dat betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om Schiphol een aantrekkelijke werkplek te laten zijn. ‘In overleg met de vakbonden willen we met hogere lonen meer mensen aantrekken voor meerdere functies.’

Het verhaal in de Volkskrant over de werkomstandigheden voor beroerd betaalde ‘koffergooiers’ bij de afhandelbedrijven deed ook Benschop beseffen dat er voor Schiphol een wereld te winnen is. ‘Gelukkig is in die sector nu een nieuwe cao gesloten, met een minimumloon richting 14 euro per uur.’ Benschop wil in overleg met de regering bekijken of een ander model met minder afhandelbedrijven kan worden ingevoerd, zodat de concurrentie in die sector vermindert. ‘Dat gaat via Den Haag en niet via de luchthaven.’