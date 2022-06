Hoge energieprijzen kunnen 1 op 7 huishoudens in de knel brengen

Radiatorfolie om energie te besparen. Beeld ANP

Dat komt neer op 15 procent van alle huishoudens, zo leert een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) naar de opgelopen kosten van levensonderhoud. Het gaat hier wel om ‘het donkerste scenario’. Daarin zijn de energieprijzen verzevenvoudigd ten opzichte van het peil in januari 2021, toen al 500 duizend huishoudens kampten met een betaalbaarheidsprobleem.

Heel ver van de werkelijkheid lijkt dit scenario niet. Zo lagen de energieprijzen in mei 2022 met een vervijfvoudiging al in de buurt van dit donkere script, terwijl die van brandstof iets hoger waren. Anderzijds liggen de prijzen van andere vaste lasten, zoals voeding nu een stuk onder die van het zwartgallige scenario.

Het basisscenario waar het CPB van uitgaat is echter een stuk milder, met energieprijzen die blijvend drie keer zo hoog liggen als anderhalf jaar geleden. ‘Deze stresstest gaat uit van een blijvend hoog prijspeil, waar na verloop van tijd iedereen mee te maken krijgt’, verduidelijkt Diederik Dicou, een van de auteurs van het rapport. ‘Mensen die nu nog met een vast energiecontract zitten, ervaren die hogere prijzen nog helemaal niet. Als de prijzen straks hopelijk weer wat dalen, zal niet iedereen met dezelfde stijging zijn geconfronteerd.’

‘Letterlijk in de kou’

Als de prijzen van de vaste lasten hoog blijven, loopt het aantal kwetsbare huishoudens in het basisscenario op tot 670 duizend. Zij kunnen die kosten proberen te verminderen door bijvoorbeeld het energieverbruik te beperken, of onderhoud aan hun woning uit te stellen. Ook hier duikt welvaartsverlies op, stelt het CPB. ‘Zo kan het laag zetten van de verwarming ertoe leiden dat sommige huishoudens letterlijk in de kou komen te zitten.’

Het bedrag dat huishoudens maandelijks tekortkomen is gemiddeld 75 euro in het basisscenario en 130 in het donkere scenario, berekende het CPB. Maar er zijn ook uitschieters tot honderden euro’s per maand.

Ruim een kwart van de huishoudens met een betaalbaarheidsprobleem heeft slechts voor drie maanden een financiële buffer om de hoge prijzen aan te kunnen zonder dat ze in hun uitgaven moeten snijden. Bovenop die 190 duizend huishoudens komen er nog eens 100 duizend bij die het maximaal een jaar volhouden. In het donkere scenario zijn 540 duizend huishoudens al na drie maanden door hun reserves heen.

Wat kan de overheid doen?

Dat het vooral de lage inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden zijn die door de hoge energieprijzen het meeste risico lopen op financiële problemen is weinig verrassend. De mogelijkheden om de gestegen kosten van het levensonderhoud snel terug te dringen zijn beperkt, aldus het CPB. ‘Het isoleren en verduurzamen van woningen kost tijd, en het beperken van het energiegebruik kan maar tot op zekere hoogte.’

Wat kan de overheid doen? ‘Ongerichte maatregelen, zoals het tijdelijk verlagen van accijnzen, btw en belastingen op energie en brandstof, zijn niet effectief en doelmatig’, waarschuwt de rekenmeester van het kabinet. ‘De meeste huishoudens hebben voldoende inkomen om de hogere prijzen te betalen, terwijl de verlagingen voor de kwetsbare huishoudens vaak niet voldoende zijn om van hun betaalbaarheidsproblemen af te komen.’

De eenmalige tegemoetkoming van het kabinet van 800 euro ‘is slechts deels effectief’ om deze huishoudens uit de financiële problemen te houden, klinkt het verder. Wat moet de regering dan nog doen? ‘Armoedebeleid is bij uitstek een politieke kwestie’, zegt CPB-onderzoeker Diederik Dicou. ‘Wij brengen enkel de problematiek in beeld, en merken op dat er haken en ogen aan het beleid zitten.’