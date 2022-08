Hoge energienota voor de Britten? Hup naar kantoor, dat kan al 60 euro per week schelen

Een vestiging van flexwerkbedrijf WeWork in Londen. Beeld Richard Baker / Getty

Wanneer de prijzen voor gas en elektra komende maanden de pan uit rijzen, zullen thuiswerkers veel geld kunnen besparen door de warmte van de oude vertrouwde werkomgeving op te zoeken. Volgens prijsvergelijkingssite Uswitch kan dat al snel 60 euro per week besparen.

In geen Europees land was het thuiswerken tijdens en na de pandemie populairder dan in het Verenigd Koninkrijk. Voor veel werknemers kwam het de kwaliteit van het bestaan ten goede. Niet langer hoefden ze in volle spitstreinen te zitten of staan. Het scheelde ook veel kosten. Het openbaar vervoer is duur op het eiland, zeker in de spits. Bij de verzekeraars in de Londense City gaat, zo becijferde adviesbureau Advanced Workplace Associates, slechts 18 procent van de werknemers voltijds naar kantoor.

De regering heeft afgelopen jaar tevergeefs geprobeerd een einde te maken aan deze thuiswerkcultuur. Aanstaande stijgingen van de gas- en elektraprijzen zullen het wel voor elkaar gaan krijgen. Wie vanaf januari de hele dag thuis werkt, zal wekelijks immers 209 euro kwijt zijn aan energiekosten. De vergelijkingssite gaat ervan uit dat thuiswerkers per dag 25 procent meer elektriciteit en 75 procent meer gas verbruiken. Daar komen andere kosten bij, zoals de eigen thee en koffie. En toiletpapier.

In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie net als in Nederland opgelopen tot boven de 10 procent op jaarbasis. Voor de Britten was het vorige maand voor het eerst sinds begin jaren tachtig dat de geldontwaarding boven dat niveau uitkwam. Omdat het hier vooral gaat om een nawee van de lockdownmaatregelen en financiele Covid-hulp, zou de inflatie binnenkort weer moeten gaan dalen. Op 1 oktober, echter, komt er een abrupt einde aan de kunstmatige beperking van de energienota’s. Dan vervalt het prijsplafond en kunnen de energieprijzen met honderden ponden gaan stijgen.