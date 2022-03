Hoge benzinerekening bezorgt steeds meer werknemers problemen

Drukte bij benzinepompen in Poppel, net over de grens met België. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vorig jaar schoten de brandstofprijzen al omhoog vanwege de toegenomen bedrijvigheid na de coronapandemie. Begin 2021 kostte een liter benzine 1,68 aan de pomp, een jaar later 2 euro. De Russische inval in Oekraïne heeft de prijzen nu nog verder omhooggestuwd: een liter benzine kost deze week 2,45 euro.

Deze prijsstijging brengt een groeiend aantal werknemers in de problemen, stelt CNV. Want terwijl de reiskosten stijgen, blijft de reiskostenvergoeding vaak achter. Vakbond CNV Vakmensen hield een peiling onder 168 leden, waaruit blijkt dat de ontvangen reiskostenvergoeding voor 96 procent van de werknemers ‘volstrekt ontoereikend’ is. Werknemers die dit op werk aankaarten, krijgen volgens de vakbond ‘nul op het rekest.’ Vooral schoonmakers, beveiligers en chauffeurs overwegen daarom minder dagen te werken, of zoeken een andere baan waarbij ze minder ver hoeven te reizen.

'Nul op het rekest’

Om het leed aan de pomp enigszins te verzachten, heeft het kabinet de brandstofaccijnzen verlaagd. Vanaf vrijdag is een liter benzine voortaan 17 cent goedkoper, een liter diesel scheelt 11 cent. Een volle 45-litertank benzine wordt daardoor ruim 7,50 euro goedkoper.

Volgens de vakbonden is dit echter nog niet voldoende. CNV pleit daarom voor een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 23 cent. Een woordvoerder van vakbond FNV sluit zich daarbij aan, maar voegt daaraan toe dat er in sommige sectoren überhaupt geen CAO-afspraken zijn over reiskostenvergoedingen. ‘In dat geval kiest elk bedrijf zelf hoe ze woon-werkverkeer vergoeden. Bijvoorbeeld door slechts 8 cent te vergoeden, of alleen de eerste 10 kilometer.’

Staatssecretaris Van Rij van Financiën beloofde onlangs te onderzoeken of de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding haalbaar is. Tegelijkertijd benadrukte hij dat ook bedrijven een verantwoordelijkheid hebben, om de toegenomen reiskosten te compenseren.

Belastingen

Het bedrijfsleven voelt zich echter niet direct geroepen. Een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW benadrukt dat sommige bedrijven werknemers tegemoetkomen. Tegelijkertijd wordt ook het bedrijfsleven door de prijsstijgingen getroffen. ‘Ondernemers zien hun kosten aan alle kanten fors toenemen – gas, benzine, grondstoffen – waardoor er geen ruimte is om meer te doen.’

Ook zijn ondernemers niet bereid om de reiskosten verder te compenseren, ‘omdat een flink deel dan naar de Belastingdienst gaat en de werknemer er netto weinig van overhoudt.’ Ook VNO-NCW is daarom voorstander van de verhoging van de onbelaste vergoeding naar 23 cent, want ‘het zou zonde zijn als dat blijft plakken bij de Belastingdienst.’

Jaap Coersen, binnendienst medewerker service Reiskosten: 400 euro

Vergoeding: 130 euro Jaap Coersen (58) rijdt dagelijks zo’n 110 kilometer om op zijn werk, en weer thuis te komen. Daar krijgt hij in totaal 40 kilometer van vergoed. Het bedrijf waarvoor hij al ruim 31 jaar werkt verhuisde onlangs, wat ervoor zorgt dat zijn reis nu drie keer langer is dan voorheen. ‘Met de prijzen van afgelopen weken betaal ik aan de pomp maandelijks 400 euro.’ Coersen was eigenlijk van plan om dagelijks naar kantoor te komen, maar besloot vanwege benzinekosten toch vooral vanuit huis te werken. ‘Ik hoef gelukkig nog niet op mijn eten in te leveren, maar mijn fotografiehobby en verzameling van vulpennen staan momenteel op een laag pitje.’ Coersen struint verzamelbeurzen af om zijn vulpennencollectie te voorzien van ontbrekende exemplaren. Jaarlijks komt dat neer op zo’n 500 kilometer, drie keer op en neer naar Utrecht. ‘Het is minder dan één week naar het werk rijden.’ Dat hij vlakbij de Duitse grens woont, maakt voor Coersen ook niet meer uit. ‘Als je zelfs in Duitsland meer dan 100 euro voor een volle tank betaalt, weet je dat de situatie ernstig is.’

