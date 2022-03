Hoge aardgasprijs dwingt kunstmestproducent Yara productie in Italië en Frankrijk te beperken

yara kunstmest Beeld yara

De fabrieken in Ferrara (Italië) en Le Havre (Frankrijk) worden tegen het eind van de week een paar tandjes lager gezet. Het Noorse concern zal in Europa dan op 45 procent van zijn maximale capaciteit produceren. De beide fabrieken hebben een jaarcapaciteit van 1 miljoen ton ammoniak en 0,9 miljoen ton ureum, basisingrediënten voor kunstmest. Bij de productie wordt veel aardgas gebruikt – en komt veel CO2 vrij.

Yara is de op één na grootste producent van ammoniak ter wereld met een capaciteit in Europa van 4,9 miljoen ton per jaar. De onderneming probeert met productiefaciliteiten elders ter wereld de weggevallen Europese productie deels te compenseren, om naar eigen zeggen de voedselvoorziening veilig te stellen. Yara waarschuwde woensdag echter dat de productie waar nodig wordt teruggedraaid vanwege de marktomstandigheden.

Europa kan nog steeds meststoffen importeren uit andere regio’s, waar de gasprijzen lager zijn, maar eventuele productieverlagingen zullen volgens kenners waarschijnlijk een negatief effect hebben op het wereldwijde aanbod. Hogere kunstmestprijzen zullen daarbij naar verwachting de voedselprijzen verder omhoog stuwen.

Aardgasgrootverbruikers als Yara en ook aluminiumsmelter Aldel uit Delfszijl hebben grote moeite het hoofd boven water te houden door de hoge gasprijzen. Beide ondernemingen legden in Nederland eerder de productie deels stil. Aldel pleitte deze week voor gedeeltelijke heropening van het Groninger aardgasveld, om de grootste gevolgen van de hoge gasprijs te verzachten.