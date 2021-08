Hof: Sunweb hoeft Corendon niet alsnog over te nemen

De balie van Corendon op Schiphol. Beeld EPA

De eigenaar van Sunweb, de Zweedse investeringsmaatschappij Triton, sloot ruim twee jaar geleden een akkoord over de overname van Corendon voor 146 miljoen euro. Vorig jaar oktober, net voordat de overeenkomst zou worden afgerond, haalde Triton er een streep door. Corendon zou niet aan de voorwaarden voor de verkoop hebben voldaan.

Corendon vindt dat Triton zijn toevlucht heeft gezocht in ‘juridisch geneuzel’ om onder de overname uit te komen, of anders te bereiken dat het de touroperator voor een lager bedrag kan opslokken.

Conflict

Het conflict spitst zich toe op de vergunning die de luchtvaartmaatschappij van Corendon heeft om in Nederland te vliegen. De vraag is of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen de Rijksluchtvaartdienst) die licentie na de overname wel wil verlengen.

Daarbij moet de ILT de vraag beantwoorden of het businessplan verantwoord is en of het bedrijf nog Europees is. Dat laatste is van belang voor de landingsrechten. Een nieuwe Air Operator Certificate (AOC) aanvragen zou veel tijd vergen en flink in de papieren lopen.

Het hoofdkantoor van Sunweb. Beeld ANP

Geneuzel

Nadat Triton een streep door de overname had gezet, stapte Corendon naar de voorzieningenrechter om de deal alsnog af te dwingen. Die oordeelde echter dat een gedwongen overname een te zwaar middel zou zijn in een branche die zware klappen heeft opgelopen door de coronacrisis.

De rechter achtte de kans aanwezig dat Corendon alsnog zijn zin zou krijgen in een bodemprocedure. Ze riep de beide partijen op te bekijken of ‘de deal waarmee zij aanvankelijk zo verguld waren’ te redden viel.

Het hof meent dat Corendon niet kan aantonen dat de inspectie de vlieglicentie na de overname zal verlengen. De correspondentie met de ILT laat te veel onduidelijk om met zekerheid te stellen dat Corendon aan alle voorwaarden heeft voldaan, volgens het gerechtshof.

Sunweb heeft de inspectie in mei van dit jaar nog gevraagd of overdracht van de AOC-licentie in het vat zat. Die liet weten dat zij niet in de positie is om dat te doen en dat zij op grond van de Europese regelgeving contact onderhoudt met de vergunninghouder, in dit geval Corendon Dutch Airlines.

Marktreuzen

De overeenkomst van 2019 had een bedrijf opgeleverd met toen, voordat de pandemie uitbrak, 900 werknemers en een omzet van 1,2 miljard. Corendon (400 werknemers , 544 miljoen euro omzet) en Sunweb (500 werknemers, 700 miljoen) waren de nummer drie en twee van Nederland, na TUI. Sunweb organiseerde in 2019 reizen voor 1 miljoen klanten, Corendon 750 duizend.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ging pas na enkele maanden akkoord met de samensmelting. De toezichthouder vond dat er voldoende concurrentie overblijft voor pakketreizen naar bestemmingen rond de Middellandse Zee, ook al gaat het aantal grote aanbieders daarvan van drie naar twee.

Het fusiebedrijf zou een marktaandeel krijgen van 40 tot 50 procent in pakketreizen, TUI beslaat nu 30 tot 40 procent. Er zou genoeg ruimte blijven om ook kleinere spelers en nieuwe toetreders kansen te bieden, aldus de ACM.