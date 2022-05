Hoeveel tijd krijgt VanMoof om winstgevend te worden?

Elektrische fietsenfabrikant VanMoof – populair bij de ene Nederlander, gehaat bij de ander – zit in de sores. In 2021 werd op een omzet van 90 miljoen euro een verlies van 70 miljoen euro geleden, zo meldde Het Financieele Dagblad onlangs.

Het bedrijf heeft last van groeistuipen. Sinds 2017 vertienvoudigde de omzet en het personeelsbestand. Maar tegelijkertijd lopen de wachttijden op en openbaren zich steeds vaker technische mankementen. Vorig jaar waren er liefst 30 duizend klachten. Van weigerende fietsbellen en spontaan loeiende diefstalbeveiligingen tot fietsen waarvan het niet lukt het slot met de smartphone te openen. En dat laatste is extra lastig als het traditionele sleuteltje er niet meer is. Ongeveer 10 procent van de verkochte fietsen moest worden teruggenomen.

VanMoof – opgericht door de broers Ties en Taco Carlier – pretendeert alle onderdelen van de fiets zelf te ontwikkelen. Maar die onderdelen moeten wel in Azië worden gemaakt, met name in Taiwan. En als ze dan in dozen arriveren, mankeert er nogal eens wat aan door productiefouten. Soms deugt er iets niet aan de software. Soms is de hardware niet helemaal honderd procent, net een millimeter te groot of te klein. Maar de gevolgen zijn groot. Als het eerste uitgepakte onderdeel niet helemaal past, geldt dat meestal voor de hele zending. En het duurt maanden voordat het hele proces van retourzenden tot de ontvangst van nieuwe onderdelen is voltooid. Zeker bij de logistieke problemen in het zeevervoer van nu. Het is de keerzijde van de mondialisering dat die onderdelen nu net niet meer hier kunnen worden gemaakt en hersteld. VanMoof heeft ook onvoldoende fietsreparateurs om zelf de mankementen te herstellen. Voor dat beroep zijn er even weinig kandidaten als voor krantenbezorgers en zonnepaneleninstallateurs.

VanMoof is in een gevecht gewikkeld met de tijd. De omzet moet naar 500 miljoen euro om break-even te draaien. Dat is een vervijfvoudiging. En dat moet snel, om twee redenen. Concurrenten die in het yuppensegment van VanMoof en graantje willen meepikken, liggen op de loer. Net als bij Netflix is het leuk als je alleen bent op de markt, maar wordt het anders als de hele goegemeente onder je duiven gaat schieten. VanMoof heeft daarom tegen een lagere prijs een nieuwe reeks modellen op de markt gebracht, waaronder de S5 en A5 met allerlei extra’s. Later dit jaar komt de nieuwe VanMoof V op de weg, een soort Max Verstappen-fiets die snelheden van zo’n 50 kilometer per uur kan halen. Een tweede reden is dat de e-bike gedoemd is een melkkoe te worden van de overheid. De roep om maatregelen tegen de overlast door het e-bikegebruik zal leiden tot fiscale ingrepen.

Met Gillian Tans, die bij Booking.com binnenliep als operationeel directeur, heeft VanMoof een crisismanager aangetrokken. De broers Carlier blijven zelf aan alle touwtjes trekken, maar zij moet de interne organisatie op orde brengen: het terugbrengen van de wachttijden en het verhelpen van de mankementen.

Zij moet een heel ongeduldig iemand zijn.