Hoeveel losers kent de Postcodeloterij?

De losers van jaar worden altijd meteen op 1 januari bekend, vlak na het Nieuwjaarsconcert en het skispringen uit Garmisch-Partenkirchen. De losers van 2023 zijn de inwoners van de Noord-Hollandse gemeente Heemskerk die wonen in postcodegebied 1961GB, maar geen lot hadden. Terwijl hun buren werden verrast met een miljoenenbal, beten zij en public op een houtje. En dat werd uiteraard in de media breed uitgemeten, want geen vermaak is zo leuk als leedvermaak.

Degenen met de exact goede postcode die wel een lot hadden konden 1 januari zo’n 30 miljoen euro verdelen, variërend van 2,2 tot 5,2 miljoen per huishouden. Maar ook onder hen waren losers. Daar zaten twee oude weduwnaars van 86 en 76 jaar onder die amper wisten wat ze met dat geld moesten doen. Een van hen vond het drie dagen later al een grote ellende. ‘Je kan er niet meer van genieten met je vrouw, je bent alleen, je hond is dood’, vertelde hij aan een regionale nieuwssite. Hij werd gek van alle mensen die wat van hem wilden: beveiligers, banken die zijn geld wilden beheren en mensen die kwamen bedelen, ‘Het is waardeloos. Ik heb gisteren de hele dag niet gegeten omdat het me niet lukte. Pas half twee ’s nachts een gehaktballetje gegeten.’

De nieuwbakken burgemeester Alexander Luijten (VVD) van Heemskerk, riep nog dat ‘de postcodekanjer voor een hele goede vibe in het dorp had gezorgd’. Het was meer kortstondige euforie. Drie dagen later vond in het winnaarsgebied een explosie plaats in een flatgebouw die de hele portiek opblies. Meteen werd een vermoeden geuit dat dit te maken zou kunnen hebben met afgunst of jaloezie.

Eigenlijk is de Postcodeloterij al sinds de oprichting in 1989 een wangedrocht. Omdat niemand op 1 januari in zijn of haar hemd wil staan, voelen mensen zich gedwongen om mee te doen, zelfs als de deelnamekosten van 203 euro per jaar (14 trekkingen van 14,50 euro per keer) niet kunnen worden gemist.

In haar boek De Droomfabriek beschreef journalist Ineke Holtwijk zeven jaar geleden een keer de hommeles en belangenverstrengeling binnen Novamedia, de organisator van de Postcodeloterij en verschillende andere loterijen zoals de Vriendenloterij. Maar met het argument dat 40 procent naar goede doelen gaat – 30 procent is voor prijzen en de rest voor de organisatie – komt de Droomfabriek ermee weg. Vlak na de bekendmaking van de Kanjer van 2023 bleek er opnieuw geruzied te worden, omdat het bestuur oprichter Boudewijn Poelmann van zijn vetorecht wil ontdoen. Poelmann zei juist boos te zijn omdat zijn vrouw uit het bestuur is gewipt.

Uit eerder onderzoek van de centrale bank van Philadelphia bleek dat loterijen met grote geldprijzen een negatief effect hebben op de gemeenschap. Als er in een plaats of buurt prijzen vallen, gaan andere mensen meer geld lenen of riskanter speculeren om op even grote voet te kunnen leven. Het gevolg is dat daar het aantal faillissementen met gemiddeld 7 procent stijgt.

Als de Droomfabriek over de kop gaat, kan het land zich met echte losers bezighouden.