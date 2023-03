Hoeveel biljoenen kost de rentestijging?

Zelfs voor de sportliefhebbers onder de deelnemers aan De slimste mens zou het een hersenkrakertje zijn. Wie won de Tour de France in 2011? Dat was de Australiër Cadel Evans, maar het is al zo lang geleden dat en petit comité al niemand meer op die naam kwam.

Die week in 2011 was het ook de laatste keer dat het rendement op de 10-jarige Nederlandse staatsobligaties boven de 3 procent lag. Tot deze week. Woensdag 1 maart leverde een 10-jarige obligatie die op de beurs zou zijn gekocht 3,026 procent op. Menig pensioenfonds zal zich in de handen wrijven – ‘droomrendementen op obligaties’, schreef een beleggingsanalist donderdag – hoewel een hoger rendement op obligaties meestal leidt tot dalende aandelenkoersen.

Het is een ongekende ommezwaai. Op 1 maart 2022 was het rendement op Nederlandse staatsobligaties nog negatief. De staat kreeg geld toe op elke nieuw uitgegeven lening, waardoor de nieuwe minister van Financiën Sigrid Kaag zich al rijk rekende.

Nu moet haar agentschap beleggers met steeds hogere rentes binnenslepen. Dit jaar bedraagt de financieringsbehoefte – het bedrag dat de Nederlandse staat moet lenen – 99,7 miljard euro. Een rentestijging van 0 naar 3 procent en mogelijk nog hoger hakt er flink in. Het Centraal Planbureau voorspelde op Prinsjesdag dat de rente in 2023 wel eens naar 1,6 procent kan gaan. Daardoor zou Nederland 1,1 miljard euro extra aan rentebetalingen kwijt zijn. Tot 2026 kunnen de extra rentelasten met 6 tot 9 miljard euro stijgen. Dat vond iedereen toen uitermate somber.

Gezien het nieuwe inflatiecijfer zal het uiteindelijke bedrag dat de staat aan extra rente kwijt is, de komende jaren twee tot drie keer zo hoog zijn. Deze tientallen miljarden kunnen allemaal niet aan noodzakelijke of leuke plannetjes worden besteed, zoals het ophogen van de dijken, subsidies voor duurzame investeringen en nieuwe tanks en vliegtuigen.

Het blad The Economist rekende vorige maand uit wat de rentestijging de wereldeconomie kost. In het eerste kwartaal van 2021 betaalden de 58 rijkste landen in de wereld gemiddeld 2,6 procent over al hun schulden van in totaal 255 biljoen dollar (240 biljoen euro, of 240 duizend miljard euro). In het laatste kwartaal van 2022 waren de publieke en private schulden opgelopen tot een duizelingwekkende 300 biljoen dollar, 345 procent van het wereldwijde bbp, en de rente tot 7,1 procent. De rentelasten waren op jaarbasis gestegen van 10,4 biljoen tot 13 biljoen dollar (13 met twaalf nullen). Het verschil is ongeveer het bbp van Frankrijk of drie keer dat van Nederland. Het zijn bedragen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. ‘Hoe meer schulden de wereld maakt, hoe gevoeliger het is voor rentestijgingen’, aldus The Economist. Dat is alvast het eufemisme van het jaar.

Maar om schulden bekommert niemand zich bij al het andere wereldleed. Tenslotte helpt de inflatie wel die te verminderen. En er zijn ook rente-ontvangers.

Zelfs de speculatie over de Tour de France-winnaar van 2023 (mogelijk vergeten in 2035) is een belangrijker gespreksonderwerp.