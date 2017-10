Hoe zorgt een gepensioneerde voor zijn partner?

Misschien heeft u al een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan uw woning. U kunt de bank dan vragen of de partner - in plaats van de bank - kan worden aangewezen als begunstigde. Dan wordt het geld niet gebruikt om de hypotheek af te lossen, maar krijgt de partner de uitkering.



Een alternatief is de erfrente. Die keert maandelijks een bedrag uit, tot de AOW-leeftijd of langer. De enige aanbieders zijn Loyalis en Legal & General. De erfrente is over het algemeen duurder dan een overlijdensrisicoverzekering, maar het kan de moeite waard zijn een offerte aan te vragen. Vooral als de partner aanzienlijk jonger is dan degene op wiens leven een verzekering wordt afgesloten.



Om een erfrente of overlijdensrisicoverzekering te krijgen, moet de verzekerde een medische vragenlijst invullen. Zijn er in het verleden gezondheidsproblemen geweest, dan kan de verzekering geweigerd worden.