Hoe weet ik of het nieuwe pensioenstelsel mij niet benadeelt?

Op 1 juli gaat de nieuwe pensioenwet in. Op basis hiervan wordt de komende jaren een nieuw pensioenstelsel ingevoerd. U vraagt zich af hoe u in de gaten kunt houden of de overstap naar dit nieuwe stelsel voor u niet nadelig zal uitpakken.

In het nieuwe stelsel stijgen de uitkeringen eerder, als de pensioenfondsen in staat zijn voldoende te verdienen met beleggen. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar laten we ervan uitgaan dat beleggen gemiddeld gezien winstgevend blijft.

Het is toch goed dat u alert bent. Het nieuwe stelsel wordt uiterlijk in 2028 ingevoerd. U heeft dan geen aanspraak meer op een vaste uitkering per maand, zoals het nu op uw pensioenoverzicht vermeld staat. U krijgt een soort pensioenpot die later wordt omgezet in een uitkering. Is de aanspraak eenmaal omgezet in een pensioenpot, dan sluit het pensioenfonds het vorige hoofdstuk af.

Over de auteur

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Mail naar geldvraag@volkskrant.nl

Dus goed om de vinger aan de pols te houden. Bewaar de jaarlijkse pensioenoverzichten en kijk op mijnpensioenoverzicht.nl hoe u ervoor staat. Op de website van uw pensioenfonds kunt u zien hoe uw pensioen in elkaar zit, lees het Pensioen 1-2-3 eens.

Controleer het pensioenfonds op administratieve fouten. Dat is vooral belangrijk als u tot een risicogroep behoort: u bent ooit gescheiden, arbeidsongeschikt geraakt, of uw pensioen is overgeheveld naar een ander fonds.

Het kan zijn dat uw pensioen niet juist is verdeeld bij echtscheiding. U heeft niet het pensioendeel van uw partner ontvangen of er staat nog te veel op uw pensioenoverzicht. Aan dat overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Als het pensioenfonds later bedragen corrigeert, kunt u geen verhaal halen.

Als u arbeidsongeschikt wordt en bij de werkgever uit dienst gaat, blijft u pensioen opbouwen bij het oude pensioenfonds. Dat kan minder worden, maar er is iets mis als de opbouw helemaal stopt. U moet dan protesteren.

Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Pensioenfondsen maken soms fouten bij het partnerpensioen of het afwikkelen van een oude vutregeling. Kijk kritisch naar de pensioenoverzichten uit de jaren waarin er in uw loopbaan iets ingrijpends gebeurde. Ook als u met sabbatical ging of tijdelijk minder ging werken. Bel zo nodig het pensioenfonds op.

Op dit moment organiseren bedrijven en pensioenfondsen regelmatig informatiebijeenkomsten over het nieuwe stelsel. Ga ernaartoe of bekijk de sessies online. Verdiep u ondertussen in uw eigen pensioen en stel vragen als u denkt dat er iets niet klopt.

U kunt niet tot 2028 achteroverleunen. Sommige pensioenfondsen voeren het nieuwe stelsel eerder in. Het pensioenfonds voor fysiotherapeuten wil al op 1 juli 2024 overstappen. Sommige beslissingen worden snel genomen, zoals over het partnerpensioen. Ook belangrijk is of het pensioenfonds kiest voor een solidaire regeling of voor een flexibele regeling, waarbij u meer te kiezen heeft. En hoe worden de 45-plussers gecompenseerd voor de lagere opbouw die zij in het nieuwe stelsel zullen krijgen? Er is heel wat om over mee te praten.