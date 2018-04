Hoe Tiel de overlast van Polen te lijf wil gaan

Vraag in de Poolse supermarkt in het centrum van Tiel aan Michal Cegiela (31) wat hij vindt van het beleidsvoornemen om het aantal Poolse arbeidsmigranten in een huis te maximeren op vier, en hij antwoordt in het Engels: 'Goed idee. Want acht Poolse mannen in een huis levert veel lawaai en soms ook agressie op, vooral als ze bier of alcohol hebben gedronken.