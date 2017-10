Hoe ontloop ik de vermogensstraf van het verzorgingshuis?

Er is een oplossing voor het probleem van uw eigen woning. U kunt de kinderen elk jaar een bedrag schenken van maximaal 5.320 euro per jaar en direct weer teruglenen. Dat heet een schenking op papier. Uw kinderen moeten wel vermogensheffing in box 3 betalen over deze schenkingen. Later kunnen zij de schuld opeisen. Als de schuld opeisbaar is bij overlijden, moet deze lening aan allerlei voorwaarden voldoen. Er is een notariële akte nodig en er moet jaarlijks rente betaald worden. Is de schenking opeisbaar bij opname in een verpleeginstelling, dan hoeft dat allemaal niet. Een gewone schuldbekentenis voldoet.



Is het niet oneerlijk de eigen bijdrage zo te verlagen? Misschien wel, maar de extra vermogensbijtelling is ook dubieus. Iedere belastingbetaler draagt via de inkomstenbelasting jaarlijks zo'n 10 procent Wlz-premie (Wlz staat voor Wet langdurige zorg) af. Dat is 3.300 euro per jaar bij een modaal inkomen of hoger. Wie toe is aan een verzorgingshuis, heeft al zijn hele leven Wlz-premie betaald. En de vermogensbijtelling weegt vooral zwaar voor mensen met een laag inkomen.