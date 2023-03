Hoe lonend is de geschiedenis?

Het is een gebeurtenis die net zo met de jaren zestig wordt vereenzelvigd als de rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus en Woodstock.

Op 3 januari 1966 werd op een akkertje prei in het Zeeuwse dorp Serooskerke de vondst van de eeuw gedaan. Boer Piet Christiaanse en zijn knecht ontdekten daar een schat van 1.040 munten uit de periode tussen 1422 en 1622 met een waarde van een half miljoen gulden. Het dorp stond op de wereldkaart. Nieuwsgierigen kwamen massaal een kijkje nemen. Christiaanse werd een BN’er.

Hij mocht de helft houden. De andere helft ging volgens de Erfgoedwet naar de grondeigenaar. Dat was de gemeente Veere die de grond had bestemd als woningbouwlocatie. Veere behield de vijftig meest bijzondere munten. Twee werden geschonken aan prinses Beatrix en prins Claus, de rest werd verkocht. Met de opbrengst werd een zwembad aangelegd met de treffende naam De Goudvijver. Saillant detail was dat eerder iemand daar ook al 118 munten had gevonden en illegaal had verkocht. Hij had van de opbrengst een boot gekocht met de naam Gouden Reaal.

Vorige week werd bekend dat de 27-jarige hobbyschatgraver Lorenzo Ruijter in een veldje in het Noord-Hollandse dorp Hoogwoud met een metaaldetector vier versierde gouden hangers, twee stroken goudblad en 39 kleine zilveren munten had gevonden. Die vondst is archeologisch minstens even spectaculair. De munten zijn uit de 13de eeuw, nog twee eeuwen ouder dan die in Serooskerke en daarmee uiterst zeldzaam. Mogelijk komen ze uit de collectie van de Hollandse graaf Willem II die in de omgeving werd vermoord. Het nieuws haalden zelfs kranten als The Miami Herald en Hindustan Times.

Ruijter heeft aan de plichten van de Erfgoedwet voldaan en de vondst gemeld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij blijft eigenaar totdat de schat wordt verkocht. Dan krijgt de grondeigenaar de helft, vermoedelijk de gemeente Opmeer die zich er al intensief mee bemoeit en de locatie geheim houdt. Met een verordening is een verbod afgekondigd voor het zoeken naar schatten met een detector. Daarmee moet worden voorkomen dat het dorp Hoogwoud een Goldrush-bestemming à la Klondike wordt met prostituees, whiskybars en pistoolgeweld.

Voorlopig heeft geschiedenisstudent Ruijter ze in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Volgens experts daar kan de vondst zich ‘internationaal meten met soortgelijke ontdekkingen in het Duitse Mainz en het Zweedse Öland’. Maar Ruijter zal niet meteen na Maarten van Rossem de tweede Nederlander worden die met het vak geschiedenis miljonair wordt.

Muntjes uit die tijd doen op veilingen ongeveer honderd euro per stuk, zegt een expert van Heritage Auctions Europe. De waarde van de hangers zou tussen de tien- en vijftigduizend euro kunnen zijn. Een bestemmingsplanwijziging voor een nieuw zwembad in Hoogwoud is voorbarig, als de gemeente al de eigenaar van de grond is. De wetenschappelijke waarde zou veel hoger kunnen zijn dan de verzamelwaarde, maar die is bij armlastige musea niet snel in cash te verzilveren.

Vooralsnog zit er alleen een plaquette van de vondst in, zoals in Serooskerke.