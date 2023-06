Hoe kunnen politiek en ambtenarij weer beter gaan functioneren? (slot)

Kunnen we iets doen? De afgelopen weken hebben we al analyserend een en ander vastgesteld. Ten eerste: markten falen, en het beeld van de overheid als goedmoedige dikzak die dat marktfalen weleens even zal corrigeren namens ons allen is vals. Ten tweede: de overheid (politiek én ambtenarij) is zelf ook vatbaar voor systematisch falen, en in dit overheidsfalen spelen dezelfde mechanismen een rol als in het marktfalen. Ten derde: de versplintering in de politiek (steeds meer partijen met elk minder zetels) verergert het overheidsfalen.

Kan het beter, is nu de vraag. Hoe kunnen politiek en ambtenarij weer beter gaan functioneren? Door te sleutelen aan de politiek en te sleutelen aan de ambtenarij.

Sleutelen aan de politiek. De versplintering in de politiek is zelf het gevolg van maatschappelijke versplintering. We leven in een maatschappij met ‘dikke staarten’, waarin wat gemiddeld is minder vaak voorkomt dan pakweg 25 jaar geleden, en dat wat heel klein is, of heel groot juist vaker. We zijn getuige van hyperindividualisering. Dat is verder prima (althans, nu niet ons probleem), maar de politiek gaat eraan kapot.

Politiek moeten er dus grotere eenheden ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld met een kiesdrempel, daar hadden we het een paar weken geleden al over. In tegenstelling tot wat ik toen schreef, is er geen grondwetswijziging voor nodig, wel een wetswijziging uiteraard. Afgelopen maart hebben oud-bewindspersonen Jo Ritzen (PvdA) en Yvonne van Rooy (CDA) namens 42 duizend ondertekenaars een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om een kiesdrempel in te voeren van drie zetels. Dit zou al ingevoerd kunnen worden bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen.

Ik zou me kunnen voorstellen dat de kiesdrempel bij opeenvolgende verkiezingen steeds met een zetel omhoog gaat, in elk geval totdat er maximaal acht partijen in de Kamer komen.

Sleutelen aan de ambtenarij is minstens zo belangrijk. In de krant van donderdag stond er een mooi voorbeeld van. Namens de Inspectieraad (een samenwerkingsverband van rijkstoezichthouders) schreef een aantal van hen over de inrichting van de ambtenarij, en dat het er hierbij om gaat de ‘verschillende institutionele rollen van beleids-, uitvoerings- en toezichtambtenaren’ goed te kunnen spelen. ‘Beleidsambtenaren die vrijmoedig hun bewindspersonen van deskundig advies kunnen voorzien, uitvoeringsambtenaren die signalen teruggeven aan de Tweede Kamer en departementen wanneer het beleid in de praktijk niet werkt, en toezichthouders die hun inzichten ongehinderd kunnen presenteren, intern en in het openbare debat.’ Het gaat hierbij, schrijven de toezichthouders, ‘om de balans tussen macht en tegenmacht’. Praktischer: laat toezichthouders onafhankelijk hun werk doen. Dat is nu in veel gevallen niet zo.

Onder deze noemer (sleutelen aan de ambtenarij) valt wel een werkagenda op te stellen. Hierop staat dan bijvoorbeeld ook het verplicht rouleren van topambtenaren. Is dat nog wel een goed idee? En de ambtelijke ondersteuning van de Kamer. Mag dat eindelijk beter geregeld? Zouden beleidsambtenaren niet verplicht moeten worden een keer in de twee jaar drie pijnpunten te benoemen. In het openbaar. En uitvoerende ambtenaren ook?

Marktfalen en overheidsfalen gaan nooit weg maar kunnen wel actief worden bestreden. Om marktfalen te bestrijden, moet je eerst overheidsfalen bestrijden. Dat is daarom een dure plicht. Verlos ons om te beginnen van dat parlement met twintig partijen en voer die kiesdrempel in.