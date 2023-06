Hoe kunnen politiek en ambtenarij weer beter gaan functioneren? (2)

Het beeld, zagen we vorige week, van de overheid als onbaatzuchtige goedzak die het marktfalen voor ons allen corrigeert, is vals. De overheid faalt namelijk zelf evengoed. Waar vinden we dat overheidsfalen dan? En hoe ziet het eruit? En maakt versplintering het erger?

We vinden het overheidsfalen, ten eerste, tijdens verkiezingen. Het is de bedoeling dat de kiezers dan ‘spreken’, dat ze aan de politieke partijen vertellen welke maatschappelijke voorkeuren ze hebben opdat politici weten in welke richting ze het overheidsbeleid moeten sturen. Maar als dat al het geval is, het spreken bedoel ik, dan toch in een taal die niemand begrijpt. Het mechanisme ‘verkiezingen’ faalt in het expliciteren van maatschappelijke voorkeuren van burgers. Het levert alleen een zetelverdeling op, waar politici het dan verder maar mee moeten doen.

De huidige versplintering versterkt het effect van deze vorm van overheidsfalen, denk ik. In een grijs verleden waren de grote partijen opgebouwd rond een maatschappelijke filosofie, van liberalisme en christendemocratie tot socialisme. Een stem gaf destijds meer informatie dan nu over de gewenste richting van het overheidsbeleid (het wat), en de gewenste manier om dat tot stand te brengen (het hoe). Waar BBB voor staat bijvoorbeeld, sinds deze week de grootste fractie in de Eerste Kamer, is onduidelijk voor wat betreft het leeuwendeel van de onderwerpen die in de senaat aan de orde komen. Wat betekende een stem op deze partij dan?

Ten tweede vinden we overheidsfalen in het politieke bedrijf zelf, van de coalitievorming tot aan Kamerdebatten. Het onderhandelen over een coalitieakkoord is hierbij een rijke vindplaats van overheidsfalen. Hier komen we onder meer het tijdshorizonprobleem tegen (dat kabinetten vier jaar regeren, terwijl er ook vraagstukken zijn die een langere adem vergen). We zien het negatieve compromis (ik ga ermee akkoord dat we probleem X niet oplossen als we probleem Y dan ook laten dooretteren). We vangen soms een glimp op van Sinterklaas (ik ga akkoord met meer belastinggeld voor de sector die jij belangrijk vindt, als we dan ook meer geld geven aan de sector die ik belangrijk vind).

Versplintering versterkt deze vorm van overheidsfalen omdat er meer partijen nodig zijn voor een coalitie met Kamermeerderheid.

De derde vindplaats van overheidsfalen is de relatie tussen (besturende) politici en ambtenaren. Politici verschaffen ambtenaren dagelijks keuzen en budget om die keuzen uit te voeren. Ambtenaren op hun beurt verschaffen politici dagelijks advies en uitvoeringskracht.

De weg is lang tussen politiek gemaakte keuzen en het contact tussen de ambtenaar en de burger (of het bedrijf) waarin deze keuze zichtbaar wordt. De beren op die lange weg zien eruit als uit informatieproblemen (moreel gevaar, informatieasymmetrie, rationele onwetendheid), feilbaarheidsproblemen (zoals verliesaversie en bijziendheid) en efficiëntieproblemen (zoals beleidsexternaliteiten, budgetallocatie-ellende en het probleem van het gevangen ministerie). En al die beren op de weg grommen en grauwen naar de intenties van de politicus. En vaker wel dan niet vreten de beren die intenties simpelweg op.

En ook deze problemen worden groter door versplintering omdat uitvoerende ambtenaren worden opgezadeld met steeds ingewikkelder politieke compromissen, die daarom ook moeilijker uit te voeren zijn.

Overheidsfalen hoort dus bij de overheid zoals marktfalen bij markten hoort. Ordeningsmechanismen, kun je ook zeggen, hebben nu eenmaal hun sterke en zwakke kanten. Er is dus ook altijd marktfalen en overheidsfalen geweest. Maar het overheidsfalen is de afgelopen twee decennia groter geworden door de versplintering.

Wat kunnen we ertegen doen?