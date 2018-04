Hoe krijgen we de robotauto veilig?

Het was een slechte tijd voor de zelfstandig rijdende auto; eerst werd een voetganger aangereden door een robot-Uber, later overleed de bestuurder van een Tesla Model X nadat de semiautomatische piloot een betonnen wegafscheiding over het hoofd had gezien. De tragische ongevallen kostten twee mensen het leven en sloegen een deuk in het vertrouwen in zelfrijdende auto's.



Deze auto's zouden juist 'domme' ongelukken als deze moeten voorkomen. Als ze dit al niet kunnen, hoe is het dan gesteld met de veiligheid van robotauto's?