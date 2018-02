Hoe krijg ik belasting terug via middeling?

Middeling

Voor de beste belastingtrucs moet je rijk zijn, blijkt maar weer

Wie zijn pensioen wil plannen, kan rekening houden met middeling. Het is vooral gunstig als er in een jaar extra veel inkomen is en in een ander jaar heel weinig. Het kan dus de moeite waard zijn met pensioen te gaan in december en dan ook de resterende vakantiedagen te laten uitbetalen. Leef het jaar daarop van spaargeld of van het inkomen van uw partner.



De Belastingdienst heeft middeling ongunstig gemaakt voor beginnende AOW'ers. Als u in een van de middelingsjaren nog niet met AOW was, moet u voor de AOW-jaren het hogere belastingtarief voor niet-gepensioneerden rekenen. Hoe eerder in het jaar uw AOW-datum valt, hoe ongunstiger dit voor u uitpakt. Precies dit soort regels tegen 'misbruik' maakt ons belastingstelsel zo ingewikkeld.