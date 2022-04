Hoe kredietwaardig is een extravagante rijkaard als Elon Musk?

Een van de grootste misverstanden is dat de rijkste man ter wereld voor de aankoop van een bedrijf de factuur voldoet door geld over te maken van zijn internetspaarrekening naar zijn betaalrekening met behulp van wachtwoord en vijfcijferige pincode.

Elon Musk moet 44 miljard dollar afrekenen bij de huidige eigenaren van Twitter – dat zijn vooral vermogensbeheerders als Vanguard, Blackrock, Fidelity en Morgan Stanley Investment. Maar net zoals veel Amerikanen die een auto of koelkast kopen, doet hij dit op de pof.

De multimiljardair heeft geen geldpakhuis à la Dagobert Duck. Hij heeft nauwelijks een cent cash. Zijn onmetelijke rijkdom is gebaseerd op het feit dat de koers van zijn aandelen Tesla in drie jaar tijd is gestegen, van 37 dollar tot meer dan 1.000 dollar per stuk. De rest van zijn vermogen van in totaal 267,1 miljard dollar (bron: Forbes) zit in andere ondernemingen, zoals Space X. Musk gaat er zelfs prat op nauwelijks privébezittingen te hebben buiten zijn bedrijven. Hij woont naar eigen zeggen in een huurhuis van 50 duizend dollar vlakbij de Space X-basis, hoewel hij volgens The Wall Street Journal vooral logeert op een landgoed in Texas van Ken Howery, de mede-oprichter van PayPal.

Hoe dan ook, Musk zal de hele overnamesom moeten financieren. Hij leent ruim 25 miljard van een bankenconsortium, waar onder meer Bank of America, Barclays, BNP Paribas en Mizuho toe behoren. Die hebben zonder een serieus boekenonderzoek naar eventuele lijken in de kast (due diligence zoals dat heet) ingestemd met de lening.

Ze vertrouwen op het onderpand dat Musk kan bieden – met name zijn belang in Tesla, dat 150 miljard dollar waard is. Dat is niet geheel zonder risico. De aandelen Tesla kunnen in de toekomst wel eens net zo hard zakken als ze nu zijn gestegen. Deze week was daar een voorproefje van: het aandeel zakte van 1.074 naar 881 dollar.

Als de koers te veel zakt zullen de banken eisen dat Musk een deel van de Tesla-aandelen verkoopt. Mocht de markt lucht krijgen van de verkooporder, zou dat tot een implosie van de aandelenkoers kunnen leiden. Net zoals vorig jaar gebeurde bij Archegos, het conglomeraat van Bill Hwang. Musk zou dan ook een extra belastingaanslag op gerealiseerde koerswinsten krijgen.

En Musk heeft een bijzondere hekel aan belasting betalen. Hij verkaste zelfs het hoofdkantoor van Tesla naar Texas, omdat het een veel belastingvriendelijker klimaat kent dan Californië. Voor de resterende 19 miljard dollar zou hij eventueel private equityfondsen (opkoopfondsen) kunnen vragen om een minderheidsbelang te nemen.

Ook zou hij leningen uit kunnen schrijven met Twitter zelf als onderpand. Dat zou betekenen dat de social mediasite met schulden wordt overladen, net op het moment dat de rente gaat stijgen. Kredietbeoordelaars als S&P en Moody’s hebben al gewaarschuwd voor lage ratings, en dus hoge rentes op die leningen. Het risicoprofiel van social mediasites is hoog, omdat ze snel marktaandeel kunnen verliezen. En ze hebben geen andere activa dan hun goede naam.

Musk zal vast een vijfcijferige pincode hebben. Maar ook hij is geen pinautomaat.