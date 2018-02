Hoe kies ik voor een variabel pensioen?

Er zijn nog andere manieren om het pensioen te verhogen

Voordat u de knoop doorhakt: denk er goed over na en overleg met uw partner. Vraag bij uw pensioenfonds na wat er met het partnerpensioen gebeurt als u overlijdt en gekozen heeft voor variabel pensioen. Soms blijft het partnerpensioen gebaseerd op het oude, gelijkblijvende pensioen, maar niet altijd.



Als de hoogte van uw pensioen tegenvalt en u heeft ook geen spaargeld, is het misschien niet zo verstandig om te kiezen voor variabel pensioen. Er zijn nog andere manieren om het pensioen te verhogen. Wie ooit geld gestort heeft voor een lijfrente, kan dat individuele pensioen in korte tijd laten uitkeren.



Of verkoop eindelijk eens de gezinswoning en ga kleiner wonen. De overwaarde van de verkochte woning is een prima aanvulling op het pensioen. Kleinkinderen vinden het vaak leuker om met de hele familie op vakantie te gaan dan bij oma en opa te logeren in dat grote, lege huis.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag aan Reinout? geldvraag@volkskrant.nl