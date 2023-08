Hoe kan het dat cruisemaatschappijen zo floreren?

Hedgefondsen – de aasgieren onder de grote institutionele beleggers – blijken 3 miljard dollar te hebben verloren met shorttransacties op cruisemaatschappijen, zo meldde de Financial Times dit weekeinde. Ze hadden aandelen van bedrijven als Carnival en Royal Caribbean op termijn verkocht in de verwachting dat die fors zouden dalen.

Corona en de oorlog in Oekraïne zouden een rem zetten op de reislust. Maar er was ook een structurele reden. Cruises zijn peperduur en ook nog eens de meest milieuvervuilende vorm van vakantie. Elke cruisereiziger laat een ecologische voetafdruk van een mammoet achter. De mensen zouden wel een keer bij zinnen komen dat dit niet langer kon. Het was een foute gedachte van deze superspeculanten.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Want het tegendeel is gebeurd. De koers van Carnival (ook moedermaatschappij van onder meer Holland-Amerika Lijn, Princess Cruises en Cunard Line) is in de afgelopen twaalf maanden juist verdubbeld. Die van Royal Caribbean is zelfs meer dan verdubbeld en die van de kleinere Norwegian Cruise Line met 30 procent gestegen.

Cruisen is mateloos populair. De krantenkoppen schrikken de reizigers niet af: ‘Het energieverbruik van een enkel cruiseschip is even groot als dat van een stad van 200 duizend inwoners’, ‘een cruiseschip stoot op zijn reizen evenveel CO2 uit als vijf miljoen auto’s die in een jaar dezelfde afstand afleggen’ , ‘alle cruiseschepen die de Europese Unie aandoen, stoten evenveel zwaveldioxide uit als een miljard auto’s’ en ‘toeristische trekpleisters als Barcelona en Athene stikken in de giftige luchtvervuiling door cruiseschepen’.

Extreem weer als gevolg van klimaatverandering is voor reizigers geen signaal om bij zichzelf te rade te gaan. Als consumenten willen de westerse tweeverdieners best twee dubbeltjes meer betalen voor biologisch geteelde sla. En als dankzij royale subsidies het rekensommetje voordelig uitvalt, willen ze nog wel zonnepanelen op het dak leggen of een elektrische auto aanschaffen. Maar vakantie is een primaire levensbehoefte geworden, hoewel die twee generaties geleden niet eens bestond. De boeren en oliemaatschappijen moeten het milieuprobleem maar oplossen.

Slechts een heel klein gedeelte van de idealisten – te weinig om GroenLinks te laten voortbestaan – kiest uit principe voor een milieubesparende stayvacation op water, brood en biologische sla.

Hoe extremer het weer wordt door CO2-uitstoot, hoe meer de rest daaraan zelfs gaat bijdragen door naar plekken te reizen waar de temperatuur op maat is. Na de snikhete junimaand wilden de mensen ineens naar Scandinavië, Schotland en Ierland, na de plensbuien in juli en begin augustus willen ze weer naar de Middellandse Zee. De reisbranche wrijft zich in de handen.

Hedgefondsen hebben niet alleen 3 miljard verloren op posities in cruisebedrijven, ze zijn ook nog eens 3 miljard dollar kwijtgeraakt met short gaan op Airbnb en booking.com waarvan de koersen sinds begin dit jaar met respectievelijk 55 en 50 procent zijn gestegen.

Ook de aasgieren die dachten dat de varende steden, zoals cruiseschepen zijn, een keer dienst zouden doen in de buurt van Ter Apel (‘twee vliegen in één klap’) hebben misgegokt. Voor één keer zou je zeggen: jammer.