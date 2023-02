Hoe kan een tientje AOW zoekraken in het rekendoolhof?

Weinig dingen lijken zo simpel voor de overheid als de uitvoering van de AOW. Ko Suurhoff, PvdA-minister van Sociale Zaken, voerde die in 1956 in als omslagstelsel. Dat kon met een telraam. De werkenden in Nederland – nu 9,6 miljoen – betalen een premie die wordt uitgekeerd aan de 65-plussers – nu 3,6 miljoen. Maar nu, 67 jaar later, de borelingen van toen AOW krijgen, is de berekening te ingewikkeld voor een Pisa-wiskundetoets.

Dat voedt de onvrede. Neem de AOW-uitkering van dit jaar. Die is gekoppeld aan het minimumloon, dat met 10,15 procent is verhoogd tot 1.934,40 euro per maand op basis van een volledige baan. De AOW had daarom moeten worden verhoogd van 1.261,52 (alleenwonend) en 863,88 (samenwonend) naar respectievelijk 1.389,56 en 951,56 euro. Maar in januari maakte de Sociale Verzekeringsbank 1.353,11 en 920,98 over op de bankrekening – 36 en 31 euro minder. AOW’ers krijgen zogezegd geen 10,15 procent opslag maar 7,2 (alleenwonend) en 6,6 procent (samenwonend).

Natuurlijk is de demografie veranderd in de afgelopen 67 jaar. Het aantal werkenden ten opzichte van het aantal AOW’ers is zo drastisch afgenomen dat sinds 2000 de AOW-premies allang niet meer voldoende zijn om de voorziening te financieren. Jaarlijks gaat er nu 43 miljard euro naar AOW-uitkeringen. Daar staat 23,6 miljard euro aan premies tegenover. Dat betekent dat 19,4 miljard euro moet worden bijgepast uit de algemene middelen, zoals de btw op de boodschappen.

De politiek kan niet kiezen tussen twee kwaden. Verdere premieverhoging zou de koopkracht van werkenden te veel aantasten en verlaging van de uitkeringen zou veel mensen met alleen AOW tot armoede veroordelen. In het verleden werd de AOW zelfs sneller verhoogd dan het minimumloon.

Om het zonder wetswijziging te doen, werd een aparte toeslag bedacht: de inkomensondersteunende AOW (IOAOW), die weer niet verward mag worden met de IAOW: de toeslag die AOW-gerechtigden krijgen omdat hun uitkering onder het bestaansminimum ligt, bijvoorbeeld als gevolg van een verblijf in het buitenland.

Toen de Tweede Kamer vorig jaar besloot het minimumloon met 10,15 procent te verhogen en de koppeling met de uitkeringen te handhaven, ontstond een extra gat in de begroting van 1,1 miljard euro. Dat is deels gedicht door de IOAOW dit jaar te verlagen van 26,38 naar 5 euro per maand. Maar ook daarna resteert nog een tekort van respectievelijk 15 en 10 euro op de toezegde verhoging. Dit heeft weer te maken met de berekeningswijze die zo onnavolgbaar is dat zelfs op het ministerie alleen de computer het nog snapt.

Van het bruto miniminimumloon wordt een netto referentie-minimumloon berekend (1.728,15 euro). Op grond daarvan wordt een AOW van 50 procent (864,08) voor een samenwonende en 70 procent voor een alleenstaande (1.209,71 euro) vastgesteld. Dat wordt gebruteerd: respectievelijk 104,78 en 216,08 aan toeslagen en 5 euro aan IOAOW, waarna er weer 52,88 euro en 77,69 van wordt afgetrokken. En in dit rekendoolhof verdwijnen een joet en anderhalve joet.

‘Zo komt Jan Splinter door de winter’, zou Ko Suurhoff verzucht hebben.