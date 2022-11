Hoe houdt Japan de inflatie zo laag?

Inflatie is in Japan een even onbekend verschijnsel als boerenkool met worst in een sushirestaurant. In de dertig jaar tussen 1992 en 2021 stegen de prijzen in Japan met 6 procent. In Nederland was dit 75 procent en in de VS 90 procent.

En ook nu de prijzen in de westerse landen de pan uit rijzen, blijft de inflatie in Japan beperkt. In oktober bedroeg de prijsstijging op jaarbasis 3,6 procent. Dat is de hoogste inflatie in veertig jaar, maar geen reden om alarmbellen te laten rinkelen. Het is een schijntje vergeleken met de prijsstijging van 14,3 procent in Nederland.

De Japanse inflatie is ook niet het gevolg van een loon-en-prijsspiraal, noch van duurdere voeding of energie. Het is een importinflatie. Omdat de dollar zo snel in waarde is gestegen ten opzichte van de yen zijn bepaalde in dollars genoteerde producten duurder geworden.

Soms lijkt Japan weer terug te keren naar de tijden van de shoguns, toen het niets met rest van de wereld te maken wilde hebben. De rente is nog altijd negatief, en de centrale bank blijft als een gek de staatsobligaties opkopen. De twee staatsleningen in oktober, van in totaal 21 miljard euro (3,1 biljoen yen), werden in een klap opgekocht door de Bank of Japan. Terwijl de centrale banken in de VS en de eurozone de opkoopprogramma’s hebben gestopt en in reuzenstappen de rente verhogen, trekt Japan zich terug in zijn schulp. Niet alleen Oekraïne is heel ver weg, ook de consequenties van deze oorlog voor de Japanse economie.

Als gevolg van dit eigenzinnige beleid van de centrale bank is de koers van de yen spectaculair gedaald. In februari kostte één euro nog 124 yen. Nu moet er 145 yen voor worden betaald. Ten opzichte van de dollar heeft de yen nog een grotere koersval gemaakt. Dat zint de politici in het Westen niet. Zij verdenken Japan ervan het monetaire beleid te misbruiken voor het terugbrengen van het handelstekort dat in oktober opliep tot 15 miljard euro, vooral omdat Japan al zijn olie moet importeren. Alleen merkt de Japanse consument er weinig van, dankzij royale overheidssubsidies en prijsplafonds.

De gas- en elektriciteitsprijzen worden door de overheid gereguleerd en zijn voor de lange termijn vastgelegd. Ze kunnen slechts zeer geleidelijk worden aangepast. Ook de prijzen voor tarwe en rijst worden door de overheid bepaald. Eens in de zes maanden mogen ze worden aangepast. Sinds 2020 geldt voor die producten een prijsstop, hetgeen betekent dat de overheid toelegt op de gestegen importprijzen.

Er is geen druk van vakbonden voor hogere lonen, ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In Japan worden tekorten in de zorg of het onderwijs opgevuld door gepensioneerden te stimuleren weer te gaan werken. In Japan is het heel normaal dat gezonde mensen van 70 jaar of ouder in het arbeidsproces blijven.

Als Nederland de prijs van boerenkool en worst aan die van sushi in een Japans restaurant koppelt – een in Japan dan – is het inflatiespook zo weg.