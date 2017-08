Hoe hou ik de orthodontist in toom?

De vergoeding vanuit de verzekering is uw verantwoordelijkheid. Dat is niet iets waar de orthodontist op let. U moet regelmatig inloggen op de 'mijn-omgeving' van uw zorgverzekering en kijken hoeveel van de totale vergoeding al is opgesoupeerd.



Ga af en toe mee als uw kind de orthodontist bezoekt. Vraag hoelang de behandeling nog duurt en praat zeker ook over de kosten. Uit zichzelf beginnen artsen daar nooit over. Dat weet ik uit ervaring en van een arts in de familie. Zij hebben in de opleiding geleerd kwaliteit voorop te stellen. U moet voor uw financiële belangen opkomen, want zowel kind als dokter doet dat niet.



Uit enquêtes over orthodontisten en tandartsen blijkt regelmatig dat hun voorlichting tekortschiet. De meeste klanten krijgen geen informatie over de diverse opties en kosten van de behandeling.