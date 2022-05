Hoe gevaarlijk is het als aandelen en obligaties allebei dalen?

Als de aandelenkoersen kelderen en de obligatiekoersen stijgen, stormt het op de financiële markten. Beleggers beperken hun risico’s door te kiezen voor vastrentende waarden. Een negatieve correlatie heet dat.

Grote beleggers die uit aandelen stappen omdat ze de markt niet vertrouwen, wijken vooral uit naar overheidsobligaties zoals Nederlandse staatsleningen, Duitse bunds, Amerikaanse treasuries, Britse gilts of eventueel Italiaanse bunga bunga-bonds, zoals die sinds het premierschap van Berlusconi spottend worden genoemd.

Vaak zit het grootste deel van hun vermogen dan in obligaties. In rustige tijden houden grote institutionele beleggers zich in hun portefeuilles aan de 60-40-formule. Van hun enorme miljardenvermogens zit 60 procent in aandelen en 40 procent in obligaties.

Geen storm maar een orkaan in aantocht

Maar nu dalen zowel de aandelen- als obligatiekoersen. Dat betekent dat het niet gaat stormen, maar een orkaan op de financiële markten in aantocht is. Beleggers sjorren al hun bezittingen vast en trachten zo snel mogelijk weg te komen. Sinds begin dit jaar zijn aandelen 10 tot 20 procent in waarde gedaald en obligaties met 8 tot 15 procent. Beleggers willen overal van af. Ze voelen zich ook niet veilig in andere vluchthavens. Goud, een traditionele uitwijkplek in tijden van paniek, is afgelopen maanden met 5 procent in waarde gedaald. En crypto, de allernieuwste vluchthaven, ligt in puin. Bitcoin, de bekendste en nog meest stabiele cryptomunt, is zelfs met bijna 40 procent in waarde gezakt.

Het hele beleggingslandschap is bezaaid met mijnen. Verkopen is het parool. De opbrengst wordt niet in iets anders gestoken, maar blijft op de bankrekening staan. Of wordt gestoken in financiële producten, zoals trackers, die op de spotmarkt voor dollars en euro’s zijn gericht. Cash is king. Dat kost weliswaar een half procent als gevolg van de negatieve rente, maar het is blijkbaar de grootste zekerheid in tijd van toenemende onzekerheden. Vorige week meldde Blackrock - met tien biljoen dollar de allergrootste vermogensbeheerder ter wereld, dat er maar één optie is. ‘We houden onze cash met beide handen vast.’

In duisternis gehuld

De toekomst is in duisternis gehuld. De politieke, economische en monetaire risico’s zijn zelden zo groot geweest. Er is kans op een escalatie van de oorlog in Oekraïne en op nieuwe lockdowns in China, de motor van de wereldeconomie. Er is zelfs het gevaar dat twee enorme machtsblokken - die van het Westen en die van een alliantie van China en Rusland - elkaar naar het leven gaan staan als de conflicten steeds hoger worden opgespeeld.

Er zijn signalen van recessies. En niemand weet nog precies wat de centrale banken gaan doen. Eerst gedroegen ze zich als haviken, die gezien de stijgende inflatie zo snel mogelijk de rentes wilden verhogen. Er werd geroepen dat ze daarmee eigenlijk al te laat waren.Maar nu koeren ook de duiven weer die vrezen dat rentestijgingen een recessie zullen uitlokken, zo niet verergeren.

Het is op de financiële markten geen stilte voor de storm. Ze verkeren eerder in het oog van de orkaan.