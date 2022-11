Hoe gasopslag Bergermeer van een miljardenprobleem in een winstgevend succes veranderde

Alle sombere scenario’s over het vullen van de gasopslag bij Bergermeer zijn niet uitgekomen. De opslag zit sinds deze week voor 100 procent vol en dat heeft de overheid geen geld gekost. Sterker: die lijkt er goed aan te verdienen.

Afgelopen dinsdag werd bij gasopslag Bergermeer een vulgraad van 100 procent gehaald, blijkt uit het overzicht van Europese gasopslagen. Veel meer dan de 68 procent die de Nederlandse overheid eerder dit jaar met een royale subsidieregeling hoopte te bereiken. De honderden miljoenen die de staat had uitgetrokken om Bergermeer te vullen, zijn daarvoor niet eens nodig gebleken. Staatsbedrijf EBN zou er volgens een recente studie zelfs zo’n 150 miljoen euro aan hebben verdiend.

Nadat Rusland ruim een half jaar geleden Oekraïne binnenviel, was er direct veel aandacht voor de gasopslag onder het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen. Een voormalig gasveld wordt daar door bijna dertig bedrijven gebruikt om hoogcalorisch gas op te slaan. Hoogcalorisch gas wordt vooral gebruikt in de industrie en bij het opwekken van elektriciteit.

De opslag was dit voorjaar voor slechts 10 procent gevuld. Mede doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom 40 procent van de ruimte heeft gehuurd en niet benutte. Het leek zeker dat Gazprom ook gedurende de zomer geen gas in Bergermeer zou injecteren om zo de gasschaarste in Europa te vergroten. Terwijl binnen de EU was afgesproken dat alle lidstaten ervoor moesten zorgen dat hun gasopslagen voor minsten 80 procent gevuld zouden zijn bij het ingaan van de nieuwe winter.

Voor Bergermeer zou dat dus lastig worden. Zeker omdat de opslag voor 60 procent eigendom is van Taqa, een staatsbedrijf uit Abu Dhabi. De overige aandelen zijn via EBN in handen van de Nederlandse staat. Zou Taqa wel toelaten dat een andere partij de capaciteit van Gazprom zou gebruiken?

Een ander probleem was de marktsituatie. Economisch gezien was er in de maanden na de inval geen goede reden om de opslag te vullen. De prijs van gas in de zomer was namelijk hoger dan een termijncontract waarbij gas in de winter geleverd zou worden.

Overkopen

Daardoor lag serieus het scenario op tafel dat de staat der Nederlanden de opslag voor vele miljarden zou overkopen van Taqa om de ruimte van Gazprom met behulp van belastinggeld te vullen. Maar uiteindelijk kwam minister Rob Jetten met een alternatief. Hij trok 366 miljoen euro uit om bedrijven te stimuleren om tijdens de zomer gas te kopen en op te slaan in Bergermeer. De overheid zou die aankoop subsidiëren op het moment dat het voor bedrijven eigenlijk aantrekkelijker was om een termijncontract te kopen voor gas dat in de winter van 2023 werd geleverd.

Daarnaast kreeg staatsbedrijf EBN van Jetten 210 miljoen euro om een deel van de ruimte van Gazprom te vullen. Met het risico dat EBN het gas weer zou moeten weghalen op het moment dat Gazprom alsnog gas zou willen stallen. Op die manier zou Bergermeer voor 68 procent gevuld kunnen worden. Als de andere Nederlandse gasopslagen in Norg en Grijpskerk helemaal gevuld zouden worden, zou de gemiddelde vulgraad in Nederland op 80 procent uitkomen.

Gedurende de zomer bleek al dat Gazprom inderdaad geen gas in Bergermeer injecteerde. En met het escaleren van het gasconflict werd duidelijk dat dit ook niet meer zou gebeuren. Toen in augustus de vulgraad van 68 procent werd behaald, trok Jetten daarom nog eens 210 miljoen extra uit waarmee EBN de vulgraad kon opschroeven tot 90 procent.

Maar al dat overheidsgeld is uiteindelijk helemaal niet nodig geweest, blijkt uit een analyse van adviesbedrijf Kyos uit Haarlem. Kyos, kenner van de energiemarkt, heeft het ministerie van Economische Zaken geadviseerd over het opstellen van de subsidieregeling voor Bergermeer. In de studie rekent het bedrijf voor dat het tegen de tijd dat de regeling werd ingevoerd al weer rendabel was om zomergas op te slaan voor de winter.

Miljoenen verdiend

Dat voordeel is gedurende de laatste maanden zover opgelopen dat EBN volgens Kyos uiteindelijk zelfs zo’n 150 miljoen euro heeft verdiend aan het gas. ‘Dat is een conservatieve schatting’, schrijft Kyos. Het staatsbedrijf heeft het zomergas namelijk steeds ingekocht en direct weer doorverkocht als wintergas aan een afnemer die geen opslag tot zijn beschikking heeft.

EBN wil het bedrag van 150 miljoen niet bevestigen. Hoe de eindafrekening er precies uit zal zien is volgens het bedrijf ook nog niet vast te stellen. Mocht de gasopslag ergens de komende winter wat technische problemen krijgen dan kan de winst bijvoorbeeld nog tegenvallen.

Inmiddels vult EBN al enige tijd niet meer, maar marktpartijen doen dit nog wel. Die kunnen op dit moment geweldig veel geld verdienen. Het Europese gassysteem kampt namelijk namelijk met overcapaciteit door de zachte winter, meevallende opbrengst uit wind- en zonne-energie, en doordat burgers en bedrijven massaal op hun gasconsumptie besparen.

Intussen dobberen tankers met vloeibaar aardgas voor de Europese kusten. Het gevolg is dat het zogenoemde ‘spotgas’, dat binnen een dag moet worden afgenomen, vaak tientallen procenten goedkoper is dan gas dat later deze winter wordt afgenomen. Wie dus nu spotgas kan kopen en onder de grond kan stoppen, verdient goud geld.

Nu Bergermeer voor 100 procent gevuld is, zou je zeggen dat die lucratieve handel ten einde is. Maar dat is niet het geval. Vol blijkt bij de gasopslag namelijk een rekkelijk begrip. Taqa heeft een vergunning gekregen om de druk in de opslag deze winter nog iets verder op te voeren, daardoor kan de vulgraad nog stijgen tot ruim 105 procent. Ook dat percentage komt inmiddels snel in zicht.