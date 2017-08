Hoe een piepklein winkeltje landelijke media-aandacht kreeg

In de eerste plaats is dat de verdienste van de twee oprichters, Robbert Vos en Lennart de Jong, twee frisse jongens die elkaar leerden kennen bij een reclamebureau. Laat het maar aan hun over om een luxe hagelslagmerk 'internationaal in de markt te zetten'.



Eerder wonden ze met Hagelswag (swag is straattaal voor stijlvol) al 1.800 investeerders uit 35 landen om hun vingers. Op online platform Kickstarter vertelden ze in een filmpje hun verhaal over de betrekkelijk onbekende Nederlandse traditie van 'chocolade op brood'.