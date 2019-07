Hoe een Goudse student voor 46,99 euro in zes dagen naar zeven steden vloog

Oude cookies, hoge prijzen: opzet of mythe?

Hij staat hoog in de top-10 van tips om online te zoeken naar de laagste prijzen voor vliegtickets: wis de cookies in je browser voor je opnieuw een reissite bezoekt. Cookies zijn kleine bestandjes die websites op een computer plaatsen om de voorkeuren van bezoekers te onthouden. Maar ticketverkopers zouden cookies ook gebruiken om stiekem hogere tarieven te tonen aan consumenten die terugkeren op hun websites om prijzen te vergelijken.

In het verleden zijn enkele websites betrapt op dergelijke vormen van ‘prijsdiscriminatie’. In 2012 bleek Staples, een leverancier van kantoorartikelen, hogere prijzen te rekenen aan klanten die verder verwijderd waren van een concurrerende leverancier. In datzelfde jaar werd reisbureau Orbitz ervan beschuldigd dat het consumenten die de website bezochten met een Mac duurdere hotelkamers liet zien dan consumenten met een gewone pc. De gedachte daarachter: Macs kosten meer, dus hun bezitters zijn kapitaalkrachtiger.

Maar van wijdverspreide prijsdiscriminatie lijkt online geen sprake te zijn, of websites weten dat goed te verbergen. Ook luchtvaartmaatschappijen en reissites ontkennen dat ze cookies misbruiken. De wetenschap geeft ze gelijk. De Universiteit Twente nam in 2014 de proef op de som door studenten naar prijzen te laten zoeken voor vliegtickets. De ene groep deed dat door steeds de cookies in de webbrowser te wissen op een computer met wisselend IP-adres. Dat is een unieke cijferreeks waaraan een computer op internet te herkennen is. Een andere groep handhaafde zijn cookies op een pc met een vast IP-adres. De uitkomst: het maakte geen verschil voor de prijzen die werden getoond. Soortgelijk onderzoek door de Katholieke Universiteit Leuven in 2014 wees eveneens uit dat er geen bewijzen zijn voor prijsdiscriminatie.

Dat prijzen van vliegtickets toch enorm kunnen schommelen – volgens Amerikaans onderzoek gemiddeld 71 keer tussen het moment dat een vlucht beschikbaar komt en de dag dat het vliegtuig opstijgt – heeft een andere oorzaak, zeggen luchtvaarteconomen. Op basis van historische data wordt bekeken hoe populair een vlucht is en verdelen bedrijven de beschikbare stoelen over buckets, met iedereen een eigen tarief. Simpel gezegd stijgen de prijzen naarmate de hoeveelheid tickets met een lagere prijs opraakt. Die onderscheidende tarieven kunnen zelfs per klasse gelden: de reden waarom zelfs in economy niet iedereen hetzelfde betaalt.

De goedkoopste tickets gaan naar de vroegboekers, de duurdere bijvoorbeeld naar zakenreizigers die later boeken en minder op de penning zijn. Maar om te voorkomen dat ze blijven zitten met de duurste tickets, kunnen luchtvaartmaatschappijen besluiten om het tarief voor een specifieke bucket te verlagen, zodat de duurdere buckets sneller worden aangesproken. Voor een budgetmaatschappij als Ryanair draait het daarbij om zoveel mogelijk ‘bums on seats’ (billen op stoelen). Elke passagier minder betekent één klant minder om versnaperingen, artikelen en loten aan te verkopen.