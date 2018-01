Hoe 'duokoop' de starter op weg kan helpen: 'Wel de stenen, niet de grond'

Begin niet over erfpacht tegen Amsterdammers. Gemeentelijke erfpacht heeft in de hoofdstad vanwege abrupte prijsstijgingen een slechte naam.



Adviesketen De Hypotheekshop stelt dat het beter kan en introduceert samen met bedenker en uitvoerder DNGB het concept Duokoop. 'Wel de stenen, niet de grond', is de bijpassende aanprijzing van dit concept, waarmee sinds 2013 op kleine schaal ervaring is opgedaan.



Belangrijk verschil met de Amsterdamse aanpak is dat een taxateur meteen in het begin bepaalt wat de verhouding is tussen de grondwaarde en de totale waarde.