Hoe Duitsland de aanstaande gaspaniek probeert te bezweren

Gasopslag van energiebedrijf Uniper in Bierwang, in het zuiden van Duitsland. Het bedrijf staat op omvallen. Beeld AFP

Vanaf maandag 11 juli houdt Duitsland tien dagen lang de adem in. Zo lang duren normaal gesproken de jaarlijkse werkzaamheden aan de Russisch-Duitse gaspijpleiding Nordstream 1, die dan beginnen. Maar de kans is aanzienlijk dat Poetin, onder een technisch voorwendsel, besluit de gaskraan ook daarna dicht te houden. Berlijn zet alle zeilen bij om ontwrichtende tekorten te voorkomen, maar het is de vraag of dat lukt.

De cijfers: in 2021 jaar stroomde door Nordstream1 bijna 60 miljard kubieke meter gas. Dat is tien keer zo veel als Nederland in datzelfde jaar uit Rusland importeerde. Nordstream 1 is met afstand de belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas naar Duitsland, dat eenderde van zijn gas uit Rusland haalt. Sinds medio juni heeft Gazprom de hoeveelheid gas in Nordstream al met 60 procent gereduceerd, volgens Duitsland om politieke redenen.

De schade die dat heeft veroorzaakt, is enorm. Sinds begin juni zijn de gasprijzen op de Duitse spotmarkt, de daghandel in gas, ruimschoots verdubbeld. Hoe minder gas Rusland levert, hoe meer energiebedrijven op de dagmarkt moeten inkopen om het gemis te compenseren. Deze extra kosten kunnen energiebedrijven nauwelijks doorberekenen aan klanten. Die hebben immers voor het overgrote deel contracten met vaste prijzen. Dat kost de Duitse gasreus Uniper dagelijks 30 miljoen euro, volgens persbureau Bloomberg.

Mede daardoor staat Uniper inmiddels op omvallen: maandag meldde Bloomberg dat Uniper in gesprek is met de Duitse regering over een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro. Dat kan zijn in de vorm van leningen, doordat de staat een deel van het bedrijf opkoopt, of door wetgeving die meer mogelijkheden biedt gestegen energiekosten toch aan gebruikers door te berekenen. Dinsdag besloot de Duitse regering de energiewetgeving aan te passen om Uniper en andere energiebedrijven te helpen overleven.

Mondiale crisis

‘Het doel is om al het mogelijke te doen zodat voorraden komende winter gewaarborgd zijn en energiebedrijven zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren’, zei de Duitse minister van Economie en Klimaatbescherming Robert Habeck dinsdag. In juni waarschuwde Habeck al voor een ‘Lehman-effect’ als de gassector in elkaar stort door prijsstijgingen als gevolg van tekorten aan Russisch gas. In 2008 sleepte de instortende Amerikaanse bank Lehman Brothers talloze grote delen van de financiële sector mee in zijn val, en luidde daarmee een mondiale crisis in.

En het water staat veel Duitsers nu al aan de lippen: de almaar stijgende brandstofprijzen stuwen ook hier de inflatie tot lang ongekende hoogten. Deze week haalde de Duitse kanselier Olaf Scholz daarom een term uit de jaren zestig van stal: konzertierte Aktion, oftewel actie met vereende krachten. In deze Duitse versie van het poldermodel zaten maandag werkgevers, vakbonden, banken en experts aan tafel bij de bondskanselier om samen een weg uit de inflatiecrisis te vinden.

De eerste gesprekken leverden echter niks op. Werkgevers willen dat mensen langer werken, vakbonden willen hogere salarissen, en allebei willen ze dat de staat ervoor zorgt dat consumenten meer geld in hun portemonnee krijgen. Economen hopen dat vakbonden looneisen matigen in ruil voor belastingkortingen of andere staatssteun aan burgers, in de hoop dat prijsstijgingen beperkt blijven. De regering heeft echter al 30 miljard euro aan steun aangekondigd, waaronder een eenmalige betaling van 300 euro aan elke werkende Duitser. Van juni tot en met augustus is openbaar vervoer bijna gratis en zijn de accijnzen op brandstof fors verlaagd.

Als Nordstream straks helemaal en langdurig dichtgaat, dan dreigen ontwrichtende tekorten. Nu al waarschuwt de netbeheerder dat de Duitse gasreserves op dit tempo niet gevuld kunnen worden tot de wettelijk verplichte 90 procent waar ze op 1 november moeten zijn. Als er helemaal geen gas door Nordstream meer komt, moet Duitsland vrijwel zeker overschakelen van de huidige fase 2, ‘alarm’, naar fase 3: ‘nood’. Dat zou betekenen dat de overheid kan ingrijpen om bijvoorbeeld gas voor de industrie te rantsoeneren.