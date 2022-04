Hoe de omineuze lading van het inflatiecijfer wat te relativeren

De inflatie, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekend, was in maart 9,7 procent, het hoogste niveau in bijna vijftig jaar. Dat klinkt omineus. Maar wat betekent het eigenlijk? Kun je er thuis aan ontsnappen? En waarom gaat die inflatie later dit jaar weer keihard omlaag?

We stappen deze week in de wonderlijke wereld van de indexcijfers. Dat is normaal gesproken alleen interessant voor specialisten, maar het is nu relevant voor iedereen.

Wat is inflatie? Geldontwaarding. Met meer inflatie krijgt een mens minder waar voor zijn geld. Hoe meet je dat? Met een prijsindexcijfer. Als het je te doen is om de inflatie die relevant is voor huishoudens, kijk je meer specifiek naar ‘het prijsindexcijfer voor de huishoudconsumptie’. Laten we dat doen, want dat is het ding dat in maart met 9,7 procent steeg.

Die prijsindex wordt gemaakt in drie stappen. Stap één: vaststellen waaraan huishoudens in een bepaald jaar hun geld uitgeven. Dat gaat superprecies. Het CBS onderscheidt maar liefst 372 productgroepen, waaronder ‘diepvriesvis’, ‘diensten van timmerlieden’ en ‘reparatie en verhuur van schoenen’. Voor elk van deze productgroepen wordt het ‘gewicht’ bepaald, het aandeel ervan in de totale consumptie van huishoudens. Deze stap eindigt, huiselijker geformuleerd, in de vaststelling van het ‘boodschappenmandje’ van het gemiddelde huishouden.

Stap twee: het observeren van de actuele prijsontwikkeling voor elk van die 372 productgroepen. Stap drie: het vermenigvuldigen van de gewichten met de bijbehorende prijsontwikkelingen. Uitkomst voor maart: 9,7 procent (ten opzichte van dezelfde maand in 2021).

Als je dit eenmaal weet, kun je de omineuze lading van dat inflatiecijfer wat relativeren.

Relativering 1: ik koop nooit diepvriesvis. Het boodschappenmandje thuis kan flink afwijken van dat van het gemiddelde huishouden. Het CBS heeft een ‘persoonlijke inflatiecalculator’, waarin iedereen online zijn eigen bestedingspatroon kan invullen en zo zijn hyperindividueeltste inflatie kan uitrekenen. Dezer dagen gaat het hierbij uiteraard vooral om het consumptieaandeel van ‘energie’ en ‘autobrandstoffen’, want dat zijn de prijsknallers.

Relativering 2: ik heb een vast contract. Het prijsindexcijfer meet de actuele prijsontwikkeling. Wie een energiecontract heeft met een vaste prijs, merkt (voor de duur van dat contract) niets van de ontwikkeling van die marktprijzen. In deze bijzondere tijden is dat een betekenisvolle relativering, omdat zes op de tien huishoudens een vast energiecontract heeft. De ‘gevoelsinflatie’ voor deze huishoudens is dus aanmerkelijk lager dan de officiële.

Relativering 3: ik laat de auto staan en pak vaker de fiets. Het boodschappenmandje van het gemiddelde huishouden wordt periodiek aangepast (ons consumptiepatroon verandert immers in de loop van de tijd), maar staat op de korte termijn vast. In de praktijk gaan we daar zelf over. Huishoudens kunnen productgroepen die sterk in prijs stijgen actief mijden, en doen dat ook.

Relativering 4: ik kan rekenen. Hoofdeconoom bij het CBS Peter Hein van Mulligen rekende vrijdag in het FD voor dat de inflatie in september weer gaat dalen. ‘De energieprijzen zijn nu ruim tweeënhalf keer zo hoog als een jaar geleden’, zegt hij. ‘Om dit inflatieniveau vol te houden, moeten die prijzen dus wéér tweeënhalf keer zo hoog uitvallen. Dat is niet heel waarschijnlijk.’

Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie is een elegante constructie voor het meten van inflatie in normale tijden. Maar de reële betekenis van het getal dat uit de berekeningen rolt, is nog nooit zo klein geweest als nu.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl.