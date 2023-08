Hoe beleg je intelligent? Of: wat Warren Buffett leerde van Meneer Markt

In 1949 verscheen het boek The Intelligent Investor (hier vertaald als De intelligente belegger) wat voor de toen 19-jarige Warren Buffett een eye-opener was om zijn geld te gaan verdienen als belegger.

In het boek van Benjamin Graham heet de hoofdpersoon Mr. Market (meneer Markt), een belegger op de financiële markt. De ene dag wordt Mr. Market euforisch wakker, is hij optimistisch over de toekomst en koopt aandelen ongeacht de prijs omdat ze in zijn ogen alleen maar kunnen stijgen. Andere dagen is hij somber. Hij wil zijn aandelen tegen elke prijs kwijt. Van kopen tegen elke prijs tot verkopen tegen elke prijs. De conclusie is dat meneer Markt, verblind door emoties, het verschil vergeet tussen de prijs die wordt betaald en de waarde die daarvoor wordt gekregen. Buffett interpreteerde dit op zijn eigen wijze. ‘Wees bevreesd als anderen hebzuchtig worden en wees hebzuchtig als anderen bevreesd worden.’ Concreet is het advies dat aandelen het beste kunnen worden gekocht als anderen in paniek verkopen en moeten worden verkocht als anderen in paniek kopen.

Ook bijna 75 jaar later is het boek de bijbel voor veel beleggers. Het is nog even actueel, want beleggers laten zich nog altijd meeslepen door de waan van de dag. Emoties spelen een grote rol op de markt en leiden tot onder- en overwaardering van aandelen.

Op de beurs staan nogal wat ‘emo-aandelen‘ waarvan de waarde wordt bepaald door speculanten die ervan dromen snel rijk te worden zonder ook maar een sommetje te hebben gemaakt. Dat geldt voor die van ict- of biotechbedrijven of cryptoplatforms. Bij entertainmentbedrijven staren beleggers zich vaak blind op kaskrakers of flops terwijl die voor het financiële resultaat van de filmstudio of productiemaatschappij nauwelijks gevolgen hebben.

Aansprekende ‘emo-aandelen‘ zijn die van voetbalclubs waar rellen of resultaten vaak de koers bepalen in plaats van de daadwerkelijke financiële situatie. De beurswaarde van Borussia Dortmund daalde in Duitsland liefst 150 miljoen euro toen op de laatste dag van de competitie de titel werd verspeeld, terwijl de club toch gewoon voor de Champions League was gekwalificeerd. Het missen van de titel was een emotionele klap maar had financieel amper gevolgen. Of, zoals een grootaandeelhouder van de club schreef, meneer Markt is een Borussia-fan. Een neutrale supporter had de aandelen na de deceptie meteen moeten kopen.

Graham leerde Buffett dat hij niet naar het koersbewegingen van aandelen moest kijken, maar alleen naar de intrinsieke waarde. Die is gebaseerd op onder meer de bezittingen van een bedrijf minus de schulden, de koers-winstverhouding en de toekomstige cashflow. Als de intrinsieke waarde per aandeel lager is dan de koers, dan is dat een verkoopmoment. Als die hoger is, een koopmoment. Maar beleggers laten zich net zoals gewone mensen niet leiden door ratio. Ze luisteren liever naar hun eigen gevoel of volgen als een kuddedier het gevoel van de buitenwereld. En daardoor gaan ze vaak de mist in.

Intelligent beleggen is geen formule voor snelle winsten, maar het helpt verliezen te voorkomen..