‘Historische’ overname Nederlandse tak Aegon door verzekeraar ASR definitief goedgekeurd

Het hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Nu de transactie is afgerond start ASR met de samenvoeging van activiteiten.

De verkoop werd eind oktober bekendgemaakt. ASR betaalde daarvoor 2,5 miljard euro en gaf Aegon een aandelenbelang van 30 procent. Dat belang was op het moment van de deal 2,4 miljard euro waard. De twee verzekeraars lieten al weten dat de overname naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zou worden afgerond.

De verkoop omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland, inclusief alle activiteiten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, de distributie- en dienstenbedrijven en de bankactiviteiten. De samenvoeging van activiteiten wordt volgens ASR gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting uiterlijk in 2026 klaar.

Door de samenvoeging wordt ASR na NN Group de tweede verzekeraar van Nederland. ASR-topman Jos Baeten verklaarde eerder al kostenvoordelen van 185 miljoen euro per jaar te voorzien door de samenvoeging. In een persbericht sprak Baeten van een ‘historisch moment in de geschiedenis van ASR en Aegon Nederland’.

De fusie is tevens een samensmelting van twee culturen om daar uiteindelijk één winnende cultuur van te maken, aldus Baeten. In februari waarschuwde Baeten in een interview met de Volkskrant dat ASR niet langer kan investeren in huurwoningen, als minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de huren in het middensegment afremt. ‘Wij zijn na de samenvoeging met de Nederlandse tak van Aegon een van de grootste, particulierewoningbezitters in Nederland. Ik kan mensen niet uitleggen dat een deel van hun pensioen wordt belegd in huurwoningen die geen rendement opleveren.’

Aegon wil zich na de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten nadrukkelijker richten op de Amerikaanse markt. De financieel dienstverlener is ook nog actief in Spanje, Portugal, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en China. Vanwege de verkoop van vrijwel al zijn Nederlandse activiteiten verhuist Aegon ook zijn zogeheten juridische zetel naar Bermuda, waardoor de Bermudaanse toezichthouder de hoofdverantwoordelijke wordt voor de controle van het concern.