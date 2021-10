Historisch moment: voormalig Hoogovens is weer zelfstandig

Tata Steel IJmuiden. Beeld Hollandse Hoogte

Hiermee is vrijdag een wens van directie en personeel in vervulling gegaan. Het huwelijk met de Britten was vanaf het begin een groot fiasco aangezien het Britse deel al die jaren zwaar verliesgevend was en continu gesaneerd moest worden. Als het bedrijf in IJmuiden winst maakte verdween die in een bodemloze put.

Tata Steel Nederland bestaat vanaf nu uit twee businessunits: het eigenlijke staalbedrijf IJmuiden en Downstream, dat staal verder verwerkt tot onder meer buizen, geverfde rollen en bouwstaal. Onlangs maakte Tata Steel Nederland ook de keuze voor de waterstofroute als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie bekend. De raad van bestuur van het nieuwe Tata Steel zal bestaan uit voorzitter Hans van den Berg, financieel bestuurder Co van Dort en nieuwkomer Tom Eussen die verantwoordelijk wordt voor de Downstream Business.

De centrale ondernemingsraad van het bedrijf is ook blij met de nieuwe stap en heeft dan ook positief geadviseerd. ‘Als zelfstandig bedrijf heeft Tata Steel Nederland weer de eigen aansturing en verantwoordelijkheid over de diverse functionele afdelingen, zoals bijvoorbeeld Verkoop, Inkoop, Finance en HR.’ De ondernemingsraad hoopt dat de in IJmuiden gemaakte winsten nu gebruikt kunnen worden voor de vergroening van de staalproductie door gebruik te maken van waterstof in plaats van cokes. Ook is er een directe lijn met de eigenaar in India en hoeven plannen niet meer voorgelegd te worden aan Tata Steel Europe in Londen.