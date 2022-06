‘Historisch akkoord’ moet Schiphol helpen chaos te beteugelen

Schipholdirecteur Dick Benschop, CNV-onderhandelaar Erik Honkoop(links) en FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg (rechts) tijdens een persconferentie over het gesloten akkoord. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Die toeslag geldt vanaf 1 juni tot en met 5 september en wordt ook nog met terugwerkende kracht uitgekeerd aan al het grondpersoneel dat werkte tijdens de chaotisch verlopen meivakantiedrukte op de luchthaven. Na de zomer blijft Schiphol de lonen nog een jaar opkrikken met een ‘arbeidsmarkttoeslag’ van 1,40 euro per uur. Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over het recht om voor tien dagen achter elkaar vakantie op te nemen, over reiskostenvergoedingen en over praktische zaken die het werk veiliger moeten maken. Het hele pakket aan maatregelen gaat Schiphol tussen de 40 en 50 miljoen euro kosten.

Schipholdirecteur Dick Benschop ondertekende het akkoord woensdag naast twee stralende vakbondsonderhandelaars van FNV en CNV. Voor de 15 duizend beveiligers, bagagepersoneel, schoonmakers en buschauffeurs op de luchthaven is dit dan ook een enorme verbetering, stellen de vakbonden. ‘Dit is een historisch akkoord’, zegt onderhandelaar Erik Honkoop van de CNV. ‘Je moet beseffen dat veel van onze achterban de werkende armen zijn’, zegt Joost van Doesburg van de FNV. ‘Zij verdienen nu soms slechts 11 euro per uur. Dit akkoord kan voor hun wel 5.000 euro meer salaris betekenen dit jaar.’ De achterban moet volgende week nog officieel instemmen, maar daar hebben de vakbonden alle vertrouwen in.

Roosters vullen op de rode dagen

De grote hoop van Benschop is intussen dat deze extra salarissen ertoe zullen leiden dat personeel niet langer blijft weglopen, dat het juist zal helpen om de komende weken snel meer mensen aan te trekken. Zodat het toch nog lukt de roosters te vullen op de vele ‘rode dagen’ die de luchthaven in de vakantieperiode te wachten staan. Alleen bij de beveiligingsbedrijven die op de luchthaven werken zijn al zo’n vijfhonderd vacatures.

‘Ik denk zeker dat dit gaat helpen’, zegt Van Doesburg. ‘Het wordt echt aantrekkelijk om in de zomer meer uren te werken.’ Ook is de verwachting dat beveiligers die soms eerder wel op Schiphol werkten zullen terugkeren. ‘En dan wordt dus weer spannend of andere locaties vervolgens ook hun beloningen zullen aanpassen om die mensen te behouden’, zegt een woordvoerder van Schiphol.

Of het akkoord echt voorkomt dat Schiphol komende zomer noodgedwongen vluchten moet schrappen, blijft dus nog even spannend. Wel zeker is dat het akkoord een stevige hap neemt uit het bedrijfsresultaat van de luchthaven. Het is nu namelijk te laat om de hogere arbeidskosten door te berekenen aan de luchtvaartmaatschappijen, die klanten zijn van Schiphol. Daarmee betalen niet de reizigers maar de aandeelhouders van de luchthaven: het Rijk, Rotterdam, Amsterdam en de vliegvelden bij Parijs.

‘Maar je kunt niet zeggen dat dit dus een verlies is voor de aandeelhouders’, stelt Dick Benschop. ‘Het is ook een investering om Schiphol winstgevend te kunnen houden.’ Van Doesburg van de FNV heeft hoe dan ook geen enkel probleem met het feit dat de overheid vooralsnog de rekening betaalt voor de personeelsproblemen. ‘Dat is de prijs die de overheid betaalt voor het jarenlang voeren van beleid dat geleid heeft tot steeds verdere flexiblisering van de arbeidsmarkt.’

Ook over dat meer fundamentele punt zijn in het akkoord al voorzichtige afspraken gemaakt. Het blijft in de toekomst weliswaar mogelijk om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. ‘Maar alleen als Schiphol ons ervan kan overtuigen dat dit de beste optie is’, zegt Erik Honkoop van CNV. ‘En als dat zo is, kijken de vakbonden scherp mee of de aanbesteding zo in elkaar zit dat de medewerkers fatsoenlijk behandeld worden.’