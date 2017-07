Hevige regenval gaat burger geld kosten

Uit Gouda klonk dit jaar kritiek op het advies van gemeenten om de gevolgen van een hoosbui met regentonnen te lijf te gaan. 'Dat geeft hooguit een promille verlichting', stelde voorzitter Hans Seijs van het Goudse Watergilde, een historische vereniging. Het probleem is vooral dat een regenton vaak al grotendeels vol zit, zegt Oosterom: 'In pieksituaties biedt het inderdaad geen soelaas.' Er moet in een eerder stadium, bijvoorbeeld bij de aanleg van de tuin, al worden gedacht aan de mogelijkheid om overvloedige regenwater tijdelijk op het eigen terrein op te bergen.



Dat kan door bijvoorbeeld water op te vangen op een verlaagd gazon of in een grindbed, of door ondergrondse infiltratie met kratten die in de grond worden ingegraven en het water tijdelijk vast te houden. Oosterom: 'In België is het heel gebruikelijk om het water op te vangen in een tank van zo'n 5 kubieke meter. Dat water kun je gebruiken om de tuin te sproeien, de auto te wassen en het toilet door te spoelen.'