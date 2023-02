Hetzelfde betalen voor minder, consumenten voelen zich bedonderd door ‘krimpflatie’

Klanten worden geacht zelf te zien of ze even veel of meer betalen voor minder, zoals hier bij een zelfscansupermarkt in Nieuw-Beijerland. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

‘Een hap en je bent klaar!!! Jullie zijn bij de Verkade van twaalf naar negen koeken gegaan. Hap, slik weg, de prijs blijft helaas hap slik, rib uit mijn lijf.’ De reactie van Facebookgebruiker Babette op een bericht van Verkade, dat trots adverteert met de nieuwe verpakkingen voor haar koekjes, is tekenend voor de frustratie van veel consumenten over zogenaamde ‘krimpflatie’: de hoeveelheid product daalt, maar de prijs blijft nagenoeg hetzelfde.

Sinds de Consumentenbond eind oktober vorig jaar het meldpunt ‘Eerlijk is eerlijk’ opende – voor klachten over bedrijven die de huidige economische situatie zouden misbruiken om er zelf beter van te worden – kwamen er 750 meldingen over krimpflatie. Het is een verschijnsel dat al veel langer bestaat, maar dat des te meer opvalt in tijden van hoge inflatie. Producenten wekken de indruk dat er niets aan het product is veranderd, maar morrelen intussen wel degelijk aan de inhoud of hoeveelheid.

Consumenten trappen er niet in, blijkt uit de vele klachten. Vooral siroopmaker Karvan Cévitam moet het ontgelden. De inhoud van de flessen is van 750 naar 600 milliliter gegaan, terwijl de prijs maar 10 cent daalde; de facto een prijsstijging van meer dan 20 procent per 100 ml. Een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond bevat sinds enige tijd 500 gram in plaats van 600 gram, terwijl de prijs steeg van €1,85 naar €2,49. In sommige gevallen is naast de kleinere inhoud zelfs sprake van een prijsstijging. Zo kost een zak Hema Koffiepads 50 cent meer, terwijl er zes pads minder in zitten.

Niet verplicht

De Consumentenbond roept fabrikanten en supermarkten transparanter te zijn over krimpflatie. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, wil dat de Autoriteit Consument en Markt die handelswijze toetst aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.

Volgens Marc Wever, woordvoerder van supermarkt-belangenbehartiger Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), voldoen supermarkten wel degelijk aan de wet. De prijs wordt volgens hem goed en duidelijk vermeld op het schap, waardoor de consument zelf kan zien wat en hoeveel hij of zij precies koopt. Ook zijn producenten niet verplicht aan te geven dat een prijsverandering heeft plaatsgevonden, benadrukt hij. ‘De verandering van de samenstelling van een product is niets nieuws’, zegt Wever. ‘De aanpassingen kunnen te maken hebben met de beschikbaarheid van bepaalde producten of ingrediënten.’

Kritiek

Fabrikant Verkade zegt alle opties te hebben overwogen, alvorens voor krimpflatie te kiezen. Het concern wil zijn gebak voor zoveel mogelijk consumenten beschikbaar houden. Wel gaat het volgens een woordvoerder om een klein deel van het assortiment. Ook zijn de veranderingen op de website bekendgemaakt en heeft Verkade de krimpflatie bijtijds met supermarkten gedeeld.

Een van de weinige bedrijven die de krimpflatie benoemen, is producent Koopmans. Het bedrijf geeft op zijn website aan te begrijpen dat de gewichtsveranderingen niet meteen opvallen. Het belooft voortaan duidelijker te communiceren. Niet verrassend misschien: in april vorig jaar kreeg Koopmans veel kritiek toen werd ontdekt dat het aan krimpflatie deed. Destijds constateerde de NOS dat ook Unilever het gewicht van zijn producten veranderde. De bedrijven spraken van kwaliteitsverbeteringen, waar nu eenmaal een prijskaartje aan hangt.

Volgens Sebastiaan Schreijen, sectoranalist Voeding van de Rabobank, blijft krimpflatie vaak verborgen voor de consument. ‘Het lagere gewicht wordt immers met hetzelfde lettertype en op dezelfde plaats aangegeven. Het neigt naar het op het verkeerde been zetten van de consument.’ Het verbaast Schreijen dat producenten niet transparanter zijn over de veranderingen van hun producten. Krimpflatie zet bedrijven immers niet in een positief daglicht. ‘Het imago van een bedrijf moet langer mee dan de komende maanden.’

Psychologische drempel

De analist ziet genoeg alternatieven om gestegen kosten aan de consument door te rekenen. Het verhogen van de prijs ligt het meest voor de hand. ‘Dat werkt vaak zelfs beter voor producenten en supermarkten. Als je de inhoud verkleint, blijven de kosten voor de verpakking, het vervoer en de arbeid immers hetzelfde. Je bespaart uiteindelijk niet zoveel.’

Producenten zien een psychologische drempel bij de consument. Ze zijn bang dat een consument hun product links laat liggen na een prijsverhoging. ‘Als druiven in dezelfde verpakking opeens meer dan 3 euro kosten in plaats van 2 euro, zal iemand misschien sneller een zak appels kopen’, zegt Schrijen. ‘Een prijsverandering kan een dramatisch effect op de vraag hebben. Dan lijkt krimpflatie een handige oplossing.’

Consumenten zien het anders. Zo deelt ook Nancy Bischops via Facebook de onaangename verrassing die haar wachtte bij het kopen van een fles Karvan Cévitam. ‘Het is voor het eerst dat ik de nieuwe fles siroop zie. De kleur is donkerder, waardoor hij groter lijkt. Het verschil is zonder de oude fles ernaast nauwelijks te zien. Maar naast de prijsstijging nog eens 150 milliliter minder in de fles doen is ongekend. Zelfs de smaak is veranderd, daar zal ook wel op bezuinigd zijn zeker.’