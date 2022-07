Hete zomers maken airco ongekend populair: een vloek en een zegen

Mobiele airco's gaan als warme broodjes bij Warmteservice Nieuwegein. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Kwam ik om kwart over vijf met een bus vol mobiele airco’s aanrijden, stonden mensen op de parkeerplaats al in een rij te wachten. Het was gekkigheid’, herinnert Jeroen Pranger, gezeten op een stapel pallets, zich de zomer van twee jaar geleden. Zes weken van hoge temperaturen stuwden een deel van het land toen richting bedrijven als de zijne, Warmteservice Nieuwegein.

Hoewel een rij op de parkeerplaats nu uitblijft, ziet manager Pranger de verkoopcijfers van mobiele airconditioners weer oplopen sinds afgelopen week de warmte werd voorspeld. ‘Plots gaan ze weer als warme broodjes.’

Installateurs in heel Nederland hebben het drukker dan ooit. Geholpen door warmere zomers en verplicht thuiswerken in coronatijd zag ondernemersvereniging Techniek Nederland de vraag naar vaste airco-installaties sinds 2019 verdrievoudigen. ‘Airconditioning wordt niet langer als luxe gezien, maar als noodzaak’, zegt een woordvoerder. In Nederland heeft een op de vijf huishoudens inmiddels zo'n vaste − ook wel split units genoemd, omdat een deel van de airco binnen en een deel buitenshuis hangt − of mobiele airco, zo blijkt uit cijfers van MilieuCentraal.

Dat aantal zal alleen maar verder toenemen, verwacht de brancheverenging voor koeltechniek NVKL. Hoewel er door personeelstekorten en een gebrek aan chips wat leveringsproblemen zijn, verwacht de organisatie dat de verkoopcijfers uit 2021 (260 duizend verkochte airco’s) dit jaar opnieuw worden overtroffen. ‘Mits het een lange, hete zomer wordt.’

4,5 miljard airco's

Ook buiten Nederland groeit de vraag. In 2050 zijn er volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zo'n 4,5 miljard airco's wereldwijd, bijna 3 miljard meer dan in 2018. De verwachte toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere temperaturen door klimaatverandering, bevolkingsgroei en de economische groei in ontwikkelingslanden als India, waar tot nu toe slechts een klein deel van de bevolking de financiële middelen had om zichzelf te beschermen tegen de hitte.

‘Vooropstaat natuurlijk dat airco’s in warme landen essentieel zijn om te overleven’, stelt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzame bouw verbonden aan de TU Delft. Maar dat neemt niet weg dat de airco's een negatieve impact zullen hebben op het klimaat. Zo blazen de airco’s de warmte die zij onttrekken naar buiten. ‘De omgeving wordt vervolgens warmer, waardoor de buren ook een airco aanschaffen. Het energieverbruik stijgt en daardoor warmt de aarde verder op.’

Naast het energieverbruik zijn ook de koelvloeistoffen (hfk’s) in de airco’s schadelijk voor het milieu. Deze fluorkoolwaterstoffen komen vrij wanneer de airconditioning lekt of niet volgens de regels wordt vernietigd. De schadelijke stoffen moeten volgens internationale afspraken uit 2016 langzaam worden uitgefaseerd. Op dit moment zitten echter volgens een schatting van het NVKL nog in 80 procent van alle airco’s hfk’s.

Logische reactie op de hitte

Het Energieagentschap noemde de groeiende vraag naar airco’s in haar rapport uit 2018 al ‘een van de belangrijkste blinde vlekken’ binnen de energie-en klimaatproblematiek. In het slechtste scenario slurpen de apparaten in 2050 ruim 6.200 megawattuur aan energie op per jaar, bijna acht keer zoveel als heel Afrika nu verbruikt.

Consumenten kun je daar niet verantwoordelijk voor houden, vindt ook Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. ‘Het kopen van een airco is een logische reactie op hitte. Ik ken zelfs klimaatdeskundigen die er één aanschaffen.’ Maar nu de hitte alleen maar zal toenemen, is het volgens Helmer wel belangrijk dat de politiek de koelbehoefte erkent. ‘Het is een volledig ondergeschoven kindje.’ Door meer maatregelen te nemen, kan het aantal airco’s beperkt worden. ‘Zoals het subsidiëren van zonwering, een alternatief dat nu vanwege de kosten bij slechts een tiende van de corporatiewoningen wordt geplaatst.’

De brancheverenigingen vinden het slechte imago van de airco achterhaald. Zo worden volgens Techniek Nederland steeds vaker natuurlijke alternatieven als propaan gebruikt als koelmiddel in de airco’s. Ook hangt het energieverbruik af van het type airco en de andere maatregelen die consumenten in huis nemen. Pranger ziet in zijn winkel in Nieuwegein dat de duurdere vaste airco’s, die minder energie verbruiken dan mobiele airco’s, vooral aftrek vinden bij een jongere en milieubewuste groep. ‘Veel ouderen gooien thuis alleen de ramen open en gaan zitten zweten’, meent Pranger.

Duurzame alternatieven

Met alle ‘duurzame’ ontwikkelingen en de vele huishoudens die nog zonder airco door het leven gaan, is er volgens de brancheorganisaties dus geen reden voor paniek. ‘Veel nieuwe woningen worden bovendien al opgeleverd met warmtepomp, die de temperatuur ook een paar graden omlaag kan brengen.’ Aangezien de warmtepomp de warmte niet uitstoot, maar hergebruikt voor bijvoorbeeld warm water is het een minder schadelijk alternatief voor de airco.

Toch is de hoogleraar duurzame bouw vooral voorstander van slimmer bouwen. ‘Het belangrijkste is dat we van buitenaf voorkomen dat gebouwen opwarmen. Bijvoorbeeld door minder glazen torens te bouwen, die per vierkante meter tot wel 1.000 watt aan warmte doorlaten. ‘In Nederland, waar het gemiddeld nog altijd maar 12 graden is, heb je met slim ontwerpen eigenlijk geen airco nodig.’

In de winkel in Nieuwegein staan de dozen vol airco’s vooralsnog gewoon opgestapeld in de winkel, waar het weinig verrassend vanwege een airco koel vertoeven is. ‘De eerste tropische dag van het jaar’ rolt als nieuwsheadline over een televisiescherm. Pranger merkt op: ‘Voor onze branche geldt: hoe heter, hoe beter.’