Het zou ‘ongetwijfeld misgaan’, hoorde de Containerkoningin bij haar aanstelling

Kirstel Groenenboom tussen 'haar' containers in Oosterhout. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

‘Zo mevrouw, dat is een mooie auto. Hoe komt u daaraan?’, kreeg ze ooit te horen toen ze haar zwarte Porsche Cayman voltankte bij een pompstation. Zo’n dwaze vraag verdient geen serieus antwoord, vond Kristel Groenenboom. ‘Hoe ik aan mijn wagen kom? Gewoon van een oude rijke vent gekregen.’

Ze kan er inmiddels wel mee omgaan: mensen, of eigenlijk vooral mannen, die denken dat ze kantinejuffrouw, secretaresse of golddigger is. Sinds Groenenboom het gelijknamige containerbedrijf van haar vader Cees op 23-jarige leeftijd overnam, zijn die aannames dagelijkse kost. Want hoewel ze het zelf als kleuter al had voorspeld, was de buitenwereld sceptisch. Bij een groot feest ter ere van de overname kreeg ze van zakenpartners vooral te horen dat het binnen een paar jaar ongetwijfeld mis zou gaan.

Dat bleek niet het geval. Met Groenenboom, net cum laude afgestudeerd als handelsingenieur, aan het roer breidde de portefeuille van het containerbedrijf uit. Naast het bouwen en repareren van containers voor grote klanten als energiebedrijf RWE en Defensie, ging Groenenboom ook silo’s renoveren. De omzet van het bedrijf groeide onder haar bewind, al zou haar vader haar niet snel complimenteren met de goede cijfers.

In haar driftigheid en perfectionisme lijkt Kristel op haar vader, vertelt haar moeder Marijke Groenenboom. Dat leverde in de begindagen best wat lastige confrontaties op. ‘Mijn man is van de oude stempel en begreep niet altijd dat Kristel het anders moest aanpakken.’ De moeite om afscheid te nemen van zijn bedrijf kon Groenenboom tegelijkertijd maar al te goed begrijpen, vertelt ze bij radiozender BNR. ‘Het voelt toch als een kindje die je moet weggeven.’

Ze was hoe dan ook klaar om het stokje over te nemen. Als middelbare scholier schreef ze al een werkstuk over de Chinese industrie, een veelbesproken onderwerp aan de keukentafel. Bovendien had haar vader haar een rondreis door China beloofd als ze het hoogste cijfer van de klas haalde. Een belofte die hij moest inlossen: ze haalde een dikke 9,5 voor haar werkstuk. De gedrevenheid die ze bij de Chinezen zag, vormde de bouwstenen voor haar latere leiderschap. Wat ze in China kunnen, kunnen we hier ook. Beter zelfs, dacht Groenenboom.

Mag ik meneer Kristel even spreken?

Naast ondernemer is de goedlachse Brabantse ook zelfbenoemd ‘foody’, kunstliefhebber en Porsche-fan. Samen met een vriendin die haar liefde voor snelle auto’s deelt, gaat ze regelmatig ijsracen in Lapland. Ze zijn dan de enige vrouwen in het hele reisgezelschap. Een rol die haar als ‘stoere chick’ uitstekend past, vertelt uitgever Monique Bransen. Zij gaf in 2017 Groenenbooms eerste boek uit, over haar leven als ‘buitenbeentje’ in een overwegend masculine sector: Mag ik meneer Kristel even spreken? . Bransen: ‘Ze maakt nu grapjes over de vooroordelen en gebruikt het in haar voordeel.’

In het boek schrijft Groenenboom ook over de misvatting dat alles haar is komen aanwaaien en over de mythe dat goede ondernemers honderd uur per week moeten werken. Hard werken doet de rouwdouwer volgens haar omgeving zeker, maar er moet ook tijd overblijven voor een kookcursus in Italië of een dagje winkelen in Parijs. Al gaat de telefoon altijd mee en opent ze haar mailbox nog vaak.

Hoewel er in de begindagen werd gelachen om de hoge hakken waarmee ze over het bedrijventerrein liep, heeft Groenenboom bewezen dat iemand die van leuke kleding houdt ook best een containerbedrijf kan leiden. ‘Ze is goed voor haar mensen’, zegt Bransen, ‘en haar werknemers respecteren haar nu ook.’ Maar veranderen om het veranderen, daar doet ze niet aan. Sinds ze het bedrijf overnam is het aantal medewerkers nauwelijks gegroeid. Klein maar dapper, blijft het devies van het containerbedrijf.

Tips voor Kaag

De containermarkt is wel veranderd over de jaren. Bijna twee decennia na haar werkstuk zit concurreren met haar geliefde China er niet meer in. Groenenboom besloot zich daarom toe te spitsen op maatwerk: speciale containers met röntgenapparaten voor een ziekenhuis in Somalië bijvoorbeeld, of containerwoningen voor studenten. Alles wat ze in China niet kunnen, kunnen wij wel, vindt Groenenboom.

Tegenwoordig pleit de Brabantse vooral voor minder afhankelijkheid van China, zo weet ook Sigrid Kaag. Bij een werkbezoek aan het containerbedrijf vorig jaar kreeg de toenmalige Minister voor Handel twee A4-tjes in haar handen geduwd: ‘Kristels tips voor Sigrid’. De rode draad van haar advies: verbeter de handelsrelaties binnen Europa.

Vorige week werd precies dat ‘brutale’ leiderschap bekroond bij de Bold Woman Award, waar ze werd uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Een bekroning die voor de jongste winnares ooit gelijk staat aan het winnen van een Oscar, zei ze in haar dankwoord. Maar nog belangrijker voor Groenenboom, stelt Bransen, is dat ze het podium kan gebruiken om meer vrouwen in de techniek te krijgen. ‘En dat ze haar team bij de uitreiking in het zonnetje kon zetten.’

De prijs kwam ze overigens niet ophalen in haar geliefde Porsche, maar in een roze Hummer limousine. Ze is en blijft tenslotte een Oscarwinnende Containerkoningin.