Het zonnepaneel rijdt over de akkers en levert energie, de suikerbieten eronder hebben niets te lijden

Drie eenheden van het rijdende zonnepark op het terrein van een boer Jacob Jan Dogterom in het Zuid-Hollandse Oude-Tonge. De panelen rijden vijf meter per uur. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tussen de dijken en akkers van het platteland bij Oude-Tonge, op Goeree-Overflakkee, lijkt een paneel van het International Space Station neergestort. Maar het gevaarte op de akkers van 10 bij 36 meter is een zonnepaneel, gemonteerd op een onderstel op tractorwielen. Boer Jacob Jan Dogterom kijkt trots naar zijn creatie, terwijl die tergend langzaam zijn eerste centimeters aflegt.

Deze woensdag in Zeeland wordt het eerste rijdende zonnepark ter wereld gepresenteerd. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) drukt op de aan-knop, en reageert vervolgens wat teleurgesteld op het tempo. ‘Hij rijdt maar vijf meter per uur’, roept Jacob Jan Dogterom.

Ze mogen dan niet spectaculair zijn, die eerste gereden centimeters, voor boeren biedt het een rijdend zonnepark een uitkomst, meent de bedenker. Dogterom wil energieneutraal worden, maar de zonnepanelen op zijn schuurdaken leveren daarvoor niet genoeg energie. Dus kwam hij in eerste instantie uit bij een zonnepark op zijn land, zoals steeds meer boeren die laten neerleggen.

Maar daaraan kleven nadelen, zegt Kornelis Blok, hoogleraar Energy systems analysis in Delft. Op de landbouwgrond onder een normaal zonnepark kan geen akkerbouw plaatsvinden. Daarnaast daalt de kwaliteit van de grond. De biodiversiteit neemt af, terwijl een levendig bodemsysteem juist belangrijk is voor de productiviteit. ‘Als agrarisch ondernemer vind je het zonde om kostbare landbouwgrond uit de productie te halen, maar je wilt wel verduurzamen’, zegt Dogterom.

Dubbele inkomsten

Een mobiel zonnepark kan beide belangen dienen, omdat gewassen kunnen groeien op de akkers waar het zonnepark rijdt. Dubbele inkomsten van de kostbare grond dus. ‘Gewassen hebben niet constant regen en zon nodig’, vertelt Blok. ‘Het is een interessante manier om energie op te wekken zonder landbouwproductie op te offeren.’

Volgens Dogterom is dit model in principe ontworpen voor massaproductie. Het kan het vele malen goedkoper, zegt hij. ‘De eerste zonnepanelen waren ook niet te betalen. Nu zijn ze zo goedkoop dat we ze binnen een jaar hebben terugverdiend.’ Dogterom wil het liefst volgend jaar ook waterstof produceren. Daarmee kan kan hij de energie die hij opwekt duurzaam opslaan. ‘Maar’, voegt hij toe, ‘we zijn geen zonnekarrenbouwers, we zijn telers, dit zijn alleen bouwsteentjes voor een duurzaam en rendabel bedrijf.’

Ook voor de bodem kan een rijdend zonnepark goed zijn. Boeren zijn verplicht om winstgevende gewassen, zoals aardappelen, af te wisselen met gewassen die de bodem herstellen, zoals graan. Op die manier blijven de ecosystemen in de verschillende bodemlagen intact. Essentieel dus, maar door die wisseling zijn de inkomsten van de akker lager. Als het land via de rijdende zonnepanelen ook energie oplevert, compenseert dat de lagere omzet. De bodemkwaliteit gaat omhoog, terwijl de boer blijft verdienen.

Verwijderen onkruid

De mobiliteit brengt meer voordelen met zich mee. Volgens Erwin Haveman, projectleider bij Land- en Tuinbouw Organisatie LTO-Noord kan het zonnepark ook worden uitgerust met extra functies. ‘Momenteel beregent hij de grond al, op termijn kan het frame ook worden ingezet voor monitoring van de gewassen en het verwijderen van onkruid.’

De duurzame kolos kruipt log verder naar het andere einde van de akker die pas is ingezaaid met suikerbieten. Het zal nog even duren voordat hij daar aankomt; het matige zonnetje is een kleine tegenvaller. ‘Maar dit gaat uiteindelijk evenveel opleveren als zonnepanelen op het dak’, denkt Dogterom. Hij wil de panelen op termijn zonvolgend maken, en zoekt daarvoor investeerders.