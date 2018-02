Het WTC in New York, de Reichstag in Berlijn - allemaal gebruiken ze glas van dit Limburgse bedrijf

De gevel van het nieuwe World Trade Center in New York, de koepel van de Reichstag in Berlijn, de gevel van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, de opbouw van de Elbphilharmonie in Hamburg, de overkapping van het British Museum in Londen. Allemaal gemaakt met glas van het Limburgse Scheuten. Althans met glas van het Duitse dochterbedrijf BGT, specialist in zeer hoogwaardige glasproducten voor dergelijke iconische gebouwen.