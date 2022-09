Het volgende hoofdstuk in apneu-affaire Philips: beleggers willen miljarden zien voor beursverlies

Een apneu-apparaat van Philips. Beeld ANP

In een brief aan het techconcern stelt de VEB Philips formeel aansprakelijk voor de schade die aandeelhouders daardoor hebben geleden op de beurs. De vereniging wil binnen twee weken met Philips om de tafel om een vergoedingsregeling te treffen. Als dat niet gebeurt, stapt de vereniging naar de rechter. De Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) oordeelde begin dit jaar al dat Philips haar klanten onvoldoende informeerde over de gevolgen van het terugroepen van zijn apneu-apparaten. In het rapport kwam naar voren dat de zorgtechreus al sinds 2015 op de hoogte is van de gebreken.

Giftig purschuim

Ruim een jaar geleden kwam aan het licht dat Philips zeker 5 miljoen beademingsapparaten moest terugroepen. De medische apparatuur die patiënten met slaapapneu diende te helpen, bleek zwart, geluiddempend purschuim te bevatten dat kon afbreken. Daardoor ontstond de kans dat patiënten mogelijk kankerverwekkende deeltjes inademden. Ook kon de schuimlaag chemische gassen uitstoten, al bleek uit een onafhankelijk onderzoek van toxicologen dat de effecten daarvan te verwaarlozen zijn.

Toen de problemen aan het licht kwamen, kelderde de beurswaarde van de zorgtechreus snel. In april 2021 noteerde het Philips-aandeel nog een record van bijna 51 euro. Met een daling van meer dan 30 euro is daar dik een jaar later nog maar een fractie van over.

Ondertussen stapelen de interne kosten én problemen zich op. De terugroepactie van vorig jaar kostte het bedrijf circa 900 miljoen euro. Dit jaar werd opnieuw 165 miljoen euro opzijgezet om de problemen met de medische apparatuur te verhelpen. Het helpt daarbij niet dat tal van andere medische Philips-apparatuur eveneens kuren bleek te hebben. Vorige maand moest het concern nog 1.700 BiPAP-machines terugroepen, omdat zij mogelijk vervuilend plastic bevatten.

Ondanks alle problemen laat Philips in een reactie weten het gesprek met de VEB met vertrouwen tegemoet te zien. ‘We zijn ervan overtuigd dat Philips juist en integer heeft gehandeld in deze zaak.’ Het bedrijf wil verder niet inhoudelijk ingaan op de brief.

Kans van slagen

‘Als Phillips informatie achterhield, heeft de VEB zeker kans van slagen’, stelt Dennis Vink, hoogleraar Corporate Finance verbonden aan de Nyenrode Universiteit. Uiteindelijk wordt de zaak dan geschikt, voorspelt hij. Vink ziet de onrust rond het bedrijf toenemen. ‘Er spelen meer zaken tegen Philips. Van het aandeel op de beurs is bijna niks meer over, beleggers voelen wel aan dat er iets aan de hand is.’

Eerder wist de VEB al compensatie voor beleggers af te dwingen bij Fortis, dat aandeelhouders rond het faillissement van de bank in 2008 onjuist informeerde. De schikking was met 1,3 miljard euro de grootste compensatie voor beleggers ooit.

Dat de VEB nu een claim van 16 miljard euro neerlegt, vindt Vink ‘een beetje overdreven’. Hij denkt dat de VEB met het bedrag naar de marktwaarde van Philips verwijst. ‘Hun problemen op de beurs zijn niet uitsluitend te herleiden tot deze affaire.’

Vink stelt dat sommige beleggers wel degelijk verwachten dat Philips met 16 miljard over de boeg komt. ‘Dat is totaal onrealistisch.’ Bovendien zou er ook een bedrag op de accountant van Philips te verhalen kunnen zijn. ‘Die hoort dit soort zaken in de jaarrekening te ontdekken.’

Geduld

Voor een succesvolle compensatie moeten de betrokken partijen geduld hebben − in het geval van Fortis circa vijftien jaar. Hoewel in 2016 een schikking werd getroffen met de VEB, kregen de circa 280 duizend aandeelhouders pas afgelopen zomer hun geld van de erfgenaam van de omgevallen bank: de Belgische verzekeraar Ageas.

Hoogleraar Vink zet vraagtekens bij de verantwoordelijkheid van de VEB en de beleggers in dergelijke kwesties. ‘Als Philips informatie achterhoudt, is dat natuurlijk een kwalijke zaak. Maar als een claim niet in verhouding staat, lijkt het alsof de VEB er een financieel slaatje uit wil slaan. Is dit nu het goede voorbeeld geven aan nieuwe beleggers? Wil je op deze manier je geld verdienen?’